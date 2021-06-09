https://ria.ru/20210609/finansy-1736344402.html

Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации

Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации - РИА Новости, 09.06.2021

Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации

Банки и коллекторские агентства нужны, но микрофинансовые организации следует закрыть, чтобы люди не подсаживались на займы, считает член Общественной палаты... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:50

2021-06-09T17:50

2021-06-09T17:50

религия и мировоззрение

россия

сергей ряховский

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Банки и коллекторские агентства нужны, но микрофинансовые организации следует закрыть, чтобы люди не подсаживались на займы, считает член Общественной палаты РФ, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности."Мы не рекомендуем – ни пасторам (часть из них оформлена не в штате и не получает зарплату в Церкви), ни прихожанам работать в коллекторских агентствах. Вообще мы не рекомендуем работать на тех позициях, где возможно определенное нарушение закона", - сказал Ряховский РИА Новости.По его словам, опыт коллекторских агентств в России говорит о том, что они "часто используют незаконные методы выбивания денег". "В Общественную палату на них поступает огромное количество жалоб, что коллекторы применяют силу. Коллекторы должны использовать только уговоры, исследовать, какие ресурсы есть у человека, чтобы отдать долг, а не "работать битами". Они должны действовать только в рамках закона и права", - подчеркнул Ряховский.Также, отмечает епископ, кроме коллекторов люди жалуются на микрофинансовые организации, например, "жены пишут, что их мужья набирают там займов и потом не могут отдать".Он подчеркнул, что в евангельской традиции нельзя давать деньги в рост. "Евангелие учит нас: если кому-то ты дал взаймы, не проси назад. И мы учим прихожан: если просят в долг денег, давай столько, чтобы не требовать назад, будь готов, что тебе не отдадут", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210609/dolg-1736339933.html

https://ria.ru/20210518/moshennichestvo-1732684767.html

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россия, сергей ряховский