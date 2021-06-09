Лавров заявил об утаивании США "фактов колоссальной важности" по делу о крушении MH17
10:15 09.06.2021 (обновлено: 11:40 09.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США скрывают очень важные факты, отказываясь показать фото со спутника от июля 2014 года по катастрофе MH17, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются", — сказал дипломат на форуме "Примаковские чтения".
Дело MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, пришла к выводу, что лайнер сбили из комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории, но следователи эту информацию проигнорировали.
В МИД обвинения ССГ назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование — предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.
Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а без этого Москва не может признать его результаты.