https://ria.ru/20210609/fakty-1736246295.html

Лавров заявил об утаивании США "фактов колоссальной важности" по делу о крушении MH17

Лавров заявил об утаивании США "фактов колоссальной важности" по делу о крушении MH17 - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров заявил об утаивании США "фактов колоссальной важности" по делу о крушении MH17

США скрывают очень важные факты, отказываясь показать фото со спутника от июля 2014 года по катастрофе MH17, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:15

2021-06-09T10:15

2021-06-09T11:40

mh17. расследование

россия

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

сергей лавров

николай винниченко

дмитрий песков

киев

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США скрывают очень важные факты, отказываясь показать фото со спутника от июля 2014 года по катастрофе MH17, заявил глава МИД Сергей Лавров.Дело MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, пришла к выводу, что лайнер сбили из комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории, но следователи эту информацию проигнорировали. В МИД обвинения ССГ назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование — предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а без этого Москва не может признать его результаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/sud-1736213126.html

https://ria.ru/20210607/niderlandy-1735968637.html

россия

киев

донбасс

сша

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2021

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mh17. расследование, россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей лавров, николай винниченко, дмитрий песков, киев, в мире, донбасс, сша