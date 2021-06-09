https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз - РИА Новости, 09.06.2021
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз
Премьер Испании считает, что граждане других стран, в частности, Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными Европейском агентством лекарственных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:12
2021-06-09T20:12
2021-06-09T20:22
россия
альберто фернандес
латинская америка
воз
буэнос-айрес (город)
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
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МАДРИД, 9 июн – РИА Новости. Премьер Испании считает, что граждане других стран, в частности, Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными Европейском агентством лекарственных средств, в том числе "Спутником V", должны получить возможность для въезда в страны ЕС."Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием, для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент", - заявил Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе, отвечая на вопрос о том, разрешит ли Испания въезд в страну аргентинцам, которые привиты вакциной "Спутник V".Испания с 7 июня начала принимать туристов из всех стран, которые были привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Жители России, привитые вакцинами российского производства, въезжать в Испанию по туристическим визам по-прежнему не могут, поскольку эти вакцины пока не признаны ни ВОЗ, ни EMA.
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россия, альберто фернандес, латинская америка, воз, буэнос-айрес (город), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, испания, в мире