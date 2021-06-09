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В Евросовете заявили об отсутствии единства по отношениям с Россией
В Евросовете заявили об отсутствии единства по отношениям с Россией - РИА Новости, 09.06.2021
В Евросовете заявили об отсутствии единства по отношениям с Россией
Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии, констатировал, что в ЕС нет единодушия в вопросе отношений РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:08
2021-06-09T12:08
россия
жозеп боррель
евросовет
шарль мишель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии, констатировал, что в ЕС нет единодушия в вопросе отношений с Россией."Мы решили выделить время для проведения демократических дебатов… Я хочу пояснить, что Россию и Евросоюз связывают комплексные отношения, любые стратегические шаги должны начинаться с политического консенсуса. Это занимает много времени, но это стоит того. Как только будет готов аналитический доклад, ЕС намерен принять согласованное решение", - сказал он.Мишель пояснил, что на европейском саммите 24-25 мая "в ходе стратегических дебатов лидеры откровенно рассказали об опыте отношений с Россией". "Россия создала целую серию конфликтов в своем окружении и не только… Мы чаще всего реагируем, а не действуем инициативно. Мы реагировали на то, что мы не хотим видеть, но теперь надо выяснить чего мы, напротив, хотим от РФ", - сказал он.Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 24-25 мая поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к саммиту Евросоюза в июне. Евросовет также подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику ЕС в отношении России.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.Как пояснил журналистам накануне саммита высокопоставленный источник в ЕС, будущий доклад Борреля по России должен отразить нынешнюю ситуацию в отношениях с Москвой, а также перспективы отношений.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
https://ria.ru/20210608/mid-1736200967.html
https://ria.ru/20210607/mishel-1736035468.html
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россия, жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире

В Евросовете заявили об отсутствии единства по отношениям с Россией

12:08 09.06.2021
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Yves Herman
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии, констатировал, что в ЕС нет единодушия в вопросе отношений с Россией.
"Мы решили выделить время для проведения демократических дебатов… Я хочу пояснить, что Россию и Евросоюз связывают комплексные отношения, любые стратегические шаги должны начинаться с политического консенсуса. Это занимает много времени, но это стоит того. Как только будет готов аналитический доклад, ЕС намерен принять согласованное решение", - сказал он.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 18:52
МИД заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке
Мишель пояснил, что на европейском саммите 24-25 мая "в ходе стратегических дебатов лидеры откровенно рассказали об опыте отношений с Россией". "Россия создала целую серию конфликтов в своем окружении и не только… Мы чаще всего реагируем, а не действуем инициативно. Мы реагировали на то, что мы не хотим видеть, но теперь надо выяснить чего мы, напротив, хотим от РФ", - сказал он.
"Надо определить наши стратегические цели, а также пути их достижения. Это должно быть сделано в соответствии с пятью принципами. Мы продолжим (обсуждения) на основании доклада, который будет подготовлен Верховным представителем Жозепом Боррелем, в котором будут изложены различные варианты", - заключил Мишель.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 24-25 мая поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к саммиту Евросоюза в июне. Евросовет также подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику ЕС в отношении России.
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 17:27
Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
Как пояснил журналистам накануне саммита высокопоставленный источник в ЕС, будущий доклад Борреля по России должен отразить нынешнюю ситуацию в отношениях с Москвой, а также перспективы отношений.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:01
Пушков рассказал о "разрыве" Запада из-за России
 
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