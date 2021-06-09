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В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты
В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты - РИА Новости, 09.06.2021
В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города и... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:29
2021-06-09T20:29
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города и об ограничении скорости до 10 километров в час на улицах с плотным турпотоком, сообщает комитет.Городские власти информируют, что на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе и в районе Невского проспекта, а также рядом с достопримечательностями скорость движения электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. На пешеходных переходах необходимо спешиваться.В среду сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Петербурге до урегулирования и согласования всех вопросов работы кикшеринга с администрацией города. Также служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также разослали уведомления о приостановке деятельности.Ранее обыски проходили в Санкт-Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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россия
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россия, санкт-петербург, общество

В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты

20:29 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города и об ограничении скорости до 10 километров в час на улицах с плотным турпотоком, сообщает комитет.

"Комитет по транспорту подписал с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности… В основу соглашения включены… рекомендации... (на) полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных", - говорится в сообщении официального Telegram-канала комитета по транспорту.

Городские власти информируют, что на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе и в районе Невского проспекта, а также рядом с достопримечательностями скорость движения электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. На пешеходных переходах необходимо спешиваться.
В среду сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Петербурге до урегулирования и согласования всех вопросов работы кикшеринга с администрацией города. Также служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также разослали уведомления о приостановке деятельности.
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Ранее обыски проходили в Санкт-Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 
РоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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