https://ria.ru/20210609/elektrosamokaty-1736368198.html

В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты

В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты - РИА Новости, 09.06.2021

В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города и... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:29

2021-06-09T20:29

2021-06-09T20:29

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города и об ограничении скорости до 10 километров в час на улицах с плотным турпотоком, сообщает комитет.Городские власти информируют, что на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе и в районе Невского проспекта, а также рядом с достопримечательностями скорость движения электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. На пешеходных переходах необходимо спешиваться.В среду сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Петербурге до урегулирования и согласования всех вопросов работы кикшеринга с администрацией города. Также служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также разослали уведомления о приостановке деятельности.Ранее обыски проходили в Санкт-Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html

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россия, санкт-петербург, общество