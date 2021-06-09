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Приморские рыбаки наращивают экспорт в Японию и Южную Корею
Приморские рыбаки наращивают экспорт в Японию и Южную Корею - РИА Новости, 09.06.2021
Приморские рыбаки наращивают экспорт в Японию и Южную Корею
Рыбаки Приморья на фоне закрытия китайских портов наращивают экспорт уловов в Южную Корею и Японию, есть перспектива увеличения поставок в страны СНГ и Африки,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:01
2021-06-09T10:01
2021-06-09T10:01
снг
южная корея
китай
япония
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Рыбаки Приморья на фоне закрытия китайских портов наращивают экспорт уловов в Южную Корею и Японию, есть перспектива увеличения поставок в страны СНГ и Африки, сообщает правительство региона.По данным властей, с начала года предприятия края добыли 386,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что составляет 85,3% к объемам 2020 года."Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и закрытием китайских портов добыча минтая составила 304,5 тысячи тонн, селедки – 40,8 тысячи тонн. Крабов и креветки выловлено около 14 тысяч тонн. В условиях ограничения экспорта рыбы и морепродуктов в Китай есть перспективы наращивания экспорта в Республику Корея, Японию, страны СНГ и Африки", – говорится в сообщении.Так, объем экспорта рыбы в Южную Корею в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию – в 3 раза.Также власти региона отмечают, что приморские рыбаки вносят основной вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В этом году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Приморья должен превысить 1,6 миллиарда долларов.В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
https://ria.ru/20210603/primore-1735356285.html
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снг, южная корея, китай, япония, приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости.
Рыбаки Приморья на фоне закрытия китайских портов наращивают экспорт уловов в Южную Корею
и Японию
, есть перспектива увеличения поставок в страны СНГ
и Африки
, сообщает правительство региона.
По данным властей, с начала года предприятия края добыли 386,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что составляет 85,3% к объемам 2020 года.
"Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и закрытием китайских портов добыча минтая составила 304,5 тысячи тонн, селедки – 40,8 тысячи тонн. Крабов и креветки выловлено около 14 тысяч тонн. В условиях ограничения экспорта рыбы и морепродуктов в Китай
есть перспективы наращивания экспорта в Республику Корея, Японию, страны СНГ и Африки", – говорится в сообщении.
Так, объем экспорта рыбы в Южную Корею в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию – в 3 раза.
Также власти региона отмечают, что приморские рыбаки вносят основной вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В этом году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Приморья должен превысить 1,6 миллиарда долларов.
В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.