https://ria.ru/20210609/ekonomika-1736248267.html
ВБ повысил прогноз роста экономики КНР в 2021 году до 8,5%
ВБ повысил прогноз роста экономики КНР в 2021 году до 8,5% - РИА Новости, 09.06.2021
ВБ повысил прогноз роста экономики КНР в 2021 году до 8,5%
Всемирный банк повысил прогноз развития китайской экономики в 2021 году на 0,6 процентных пункта - до 8,5%. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:30
2021-06-09T10:30
2021-06-09T11:19
россия-китай: главное
всемирный банк
китай
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Всемирный банк повысил прогноз развития китайской экономики в 2021 году на 0,6 процентных пункта - до 8,5%.Способность Китая быстро сдержать распространение COVID-19, значительная поддержка со стороны властей, а также рост мировой торговли помогают поддерживать энергичное восстановление Китая, заявил директор группы прогнозов Всемирного банка Айхан Косе.ВБ ожидает, что мировая экономика вырастет на 5,6% в 2021 году, что на 1,5 процентного пункта выше, чем было указано в предыдущем прогнозе. Это в основном объясняется мощным восстановлением нескольких крупных экономик.Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу этого года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии, говорится в докладе. Снижение доходов на душу населения не будет компенсировано к 2022 году примерно в двух трети стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран."Для ускорения распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода, необходимы скоординированные на глобальном уровне усилия", - уверен он.
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всемирный банк, китай
МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Всемирный банк повысил прогноз развития китайской экономики в 2021 году на 0,6 процентных пункта - до 8,5%.
Способность Китая быстро сдержать распространение COVID-19, значительная поддержка со стороны властей, а также рост мировой торговли помогают поддерживать энергичное восстановление Китая, заявил директор группы прогнозов Всемирного банка Айхан Косе.
ВБ
ожидает, что мировая экономика вырастет на 5,6% в 2021 году, что на 1,5 процентного пункта выше, чем было указано в предыдущем прогнозе. Это в основном объясняется мощным восстановлением нескольких крупных экономик.
Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу этого года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии, говорится в докладе. Снижение доходов на душу населения не будет компенсировано к 2022 году примерно в двух трети стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.
"И хотя можно наблюдать обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.
"Для ускорения распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода, необходимы скоординированные на глобальном уровне усилия", - уверен он.