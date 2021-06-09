https://ria.ru/20210609/dtp-1736303817.html
В Саратовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал ребенок
В Саратовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал ребенок - РИА Новости, 09.06.2021
В Саратовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал ребенок
Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщили РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:51
2021-06-09T14:51
2021-06-09T14:51
volvo ab
kia rio
волгоград
саратовская область
саратовский район
происшествия
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 13.30 (12.30 мск) на 317-м километре трассы Сызрань - Волгоград у поворота на поселок Красный Октябрь Саратовского района."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio под управлением водителя 1983 года рождения и автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, его пассажирки 1959 и 1960 годов рождения и 11-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы", - сказали в пресс-службе.ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210608/dtp-1736093136.html
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volvo ab, kia rio, волгоград, саратовская область, саратовский район, происшествия