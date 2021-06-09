https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html

Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары

Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары - РИА Новости, 09.06.2021

Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары

Хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет. Да и финансовые инструменты, например биржевые индексные фонды чаще всего... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:15

2021-06-09T01:15

2021-06-09T09:29

артем звездин

криптовалюта

россия

доллар

рубль

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет. Да и финансовые инструменты, например биржевые индексные фонды чаще всего торгуются в долларе. Но если вы не уверены в нем, можно рассмотреть и рынок криптовалюты. Хотя этот актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами. Об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Он призвал не забывать, что криптовалюты — больше спекулятивный инструмент и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов.По его словам, если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем звездин, криптовалюта, россия, доллар, рубль, общество