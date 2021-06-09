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Лавров: Россия не стремится убежать из системы, опирающейся на доллар
Лавров: Россия не стремится убежать из системы, опирающейся на доллар - РИА Новости, 09.06.2021
Лавров: Россия не стремится убежать из системы, опирающейся на доллар
Россия не стремится убежать из системы, которая опирается на доллар, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:40
2021-06-09T10:43
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не стремится убежать из системы, которая опирается на доллар, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы не стремимся убежать из той системы, которая сейчас существует и которая в решающей степени опирается на доллар", - сказал в среду Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".По его словам, проблема в том, что США "не осознают своей ответственности как страны-эмитента главной резервной валюты, либо осознают, но грубо злоупотребляют своей ролью"."В этой ситуации, конечно, есть целый ряд истерий, когда все убеждались, что доллар может быть использован в политических целях. Это ненадёжно. Поэтому, продолжая стремиться к тому, чтобы все-таки универсальная многосторонность уважалась всеми..., мы думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные устремления диктовать, наказывать, использовать для этого рычаги международных финансовых расчетов", - добавил министр.Он добавил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще."Мы действительно хотим, и это официально провозглашено, заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы", - сказал он в ходе "Примаковских чтений"."На днях было принято решение, в соответствие с которым, наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, и соответствующие действия уже осуществлены, но еще раз подчеркну, это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще", - напомнил министр.Он добавил, что "мы стремимся все больше и большое опираться на другие валюты, на национальные валюты, когда идет речь о двусторонней торговле с нашими партнерами, в том числе с КНР с другими членами ШОС, целым рядом других стран".
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россия, сергей лавров, сша, экономика

Лавров: Россия не стремится убежать из системы, опирающейся на доллар

10:40 09.06.2021 (обновлено: 10:43 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не стремится убежать из системы, которая опирается на доллар, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не стремимся убежать из той системы, которая сейчас существует и которая в решающей степени опирается на доллар", - сказал в среду Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".
По его словам, проблема в том, что США "не осознают своей ответственности как страны-эмитента главной резервной валюты, либо осознают, но грубо злоупотребляют своей ролью".
"В этой ситуации, конечно, есть целый ряд истерий, когда все убеждались, что доллар может быть использован в политических целях. Это ненадёжно. Поэтому, продолжая стремиться к тому, чтобы все-таки универсальная многосторонность уважалась всеми..., мы думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные устремления диктовать, наказывать, использовать для этого рычаги международных финансовых расчетов", - добавил министр.
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Жесткое решение: Россия исключает доллар из ФНБ
Он добавил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще.
"Мы действительно хотим, и это официально провозглашено, заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы", - сказал он в ходе "Примаковских чтений".
"На днях было принято решение, в соответствие с которым, наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, и соответствующие действия уже осуществлены, но еще раз подчеркну, это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще", - напомнил министр.
Он добавил, что "мы стремимся все больше и большое опираться на другие валюты, на национальные валюты, когда идет речь о двусторонней торговле с нашими партнерами, в том числе с КНР с другими членами ШОС, целым рядом других стран".
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