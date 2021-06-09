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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210609/dolg-1736339933.html
Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга - РИА Новости, 09.06.2021
Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
Иудейская традиция предполагает, что у человека, который не в состоянии вернуть долг, нельзя требовать его возврата, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:29
2021-06-09T17:29
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Иудейская традиция предполагает, что у человека, который не в состоянии вернуть долг, нельзя требовать его возврата, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, отметив, что в любом случае решающими остаются нормы законодательства.Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц – вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности."Согласно Торе, человек, взявший в долг, обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество", - сказал Борода. Он отметил, что во времена существования Синедриона (высшего религиозного еврейского суда, совета старейшин-мудрецов, существовавшего до IV века н.э.) в еврейской правовой системе, помимо судей, действовала система судебных исполнителей – "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником."Касательно взыскания долга существует достаточно много этических установок, например, запрещено требовать возврата средств, если ты знаешь, что у человека нет возможности их вернуть, то есть он является банкротом. Арестовывать имущество можно только по решению суда, но в любом случае нельзя арестовывать имущество вдовы или забирать утварь, в которой готовят пищу или добывают еду", - рассказал раввин.Кроме того, отметил он, в еврейском законе существует понятие "минаг а-медина" - обычай данной местности. "Евреи обязаны соблюдать законы места, в котором живут. Соответственно, согласно иудейскому подходу, коллектор должен действовать в правовом поле российского законодательства. Изменения последних лет в законах о коллекторах говорят о гуманизации этого направления. Коллектор из условно угрожающей единицы становится человеком, помогающим найти способ расплатиться с долгом", - подчеркнул собеседник агентства.Как пояснили РИА-Новости в пресс-службе ФЕОР, местное законодательство всегда в приоритете, поскольку оно регулирует отношения людей разных конфессий."Для верующих иудеев рекомендация действовать в духе Торы остается, но решающим является законодательство страны проживания, в данном случае России. Если люди переходят рамки закона, это осуждается", - заключили в ФЕОР.
https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html
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россия, федерация еврейских общин россии, госдума рф, экономика

Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга

17:29 09.06.2021
 
© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Иудейская традиция предполагает, что у человека, который не в состоянии вернуть долг, нельзя требовать его возврата, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, отметив, что в любом случае решающими остаются нормы законодательства.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц – вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности.
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"Согласно Торе, человек, взявший в долг, обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество", - сказал Борода. Он отметил, что во времена существования Синедриона (высшего религиозного еврейского суда, совета старейшин-мудрецов, существовавшего до IV века н.э.) в еврейской правовой системе, помимо судей, действовала система судебных исполнителей – "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником.
"Касательно взыскания долга существует достаточно много этических установок, например, запрещено требовать возврата средств, если ты знаешь, что у человека нет возможности их вернуть, то есть он является банкротом. Арестовывать имущество можно только по решению суда, но в любом случае нельзя арестовывать имущество вдовы или забирать утварь, в которой готовят пищу или добывают еду", - рассказал раввин.
Кроме того, отметил он, в еврейском законе существует понятие "минаг а-медина" - обычай данной местности. "Евреи обязаны соблюдать законы места, в котором живут. Соответственно, согласно иудейскому подходу, коллектор должен действовать в правовом поле российского законодательства. Изменения последних лет в законах о коллекторах говорят о гуманизации этого направления. Коллектор из условно угрожающей единицы становится человеком, помогающим найти способ расплатиться с долгом", - подчеркнул собеседник агентства.
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Как пояснили РИА-Новости в пресс-службе ФЕОР, местное законодательство всегда в приоритете, поскольку оно регулирует отношения людей разных конфессий.
"Для верующих иудеев рекомендация действовать в духе Торы остается, но решающим является законодательство страны проживания, в данном случае России. Если люди переходят рамки закона, это осуждается", - заключили в ФЕОР.
 
Религия и мировоззрениеРоссияФедерация еврейских общин РоссииГосдума РФЭкономика
 
 
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