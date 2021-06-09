https://ria.ru/20210609/dolg-1736339933.html

Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга

Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга - РИА Новости, 09.06.2021

Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга

Иудейская традиция предполагает, что у человека, который не в состоянии вернуть долг, нельзя требовать его возврата, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:29

2021-06-09T17:29

2021-06-09T17:29

религия и мировоззрение

россия

федерация еврейских общин россии

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af7f58de1341672e0f8435056e47a78f.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Иудейская традиция предполагает, что у человека, который не в состоянии вернуть долг, нельзя требовать его возврата, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, отметив, что в любом случае решающими остаются нормы законодательства.Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц – вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности."Согласно Торе, человек, взявший в долг, обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество", - сказал Борода. Он отметил, что во времена существования Синедриона (высшего религиозного еврейского суда, совета старейшин-мудрецов, существовавшего до IV века н.э.) в еврейской правовой системе, помимо судей, действовала система судебных исполнителей – "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником."Касательно взыскания долга существует достаточно много этических установок, например, запрещено требовать возврата средств, если ты знаешь, что у человека нет возможности их вернуть, то есть он является банкротом. Арестовывать имущество можно только по решению суда, но в любом случае нельзя арестовывать имущество вдовы или забирать утварь, в которой готовят пищу или добывают еду", - рассказал раввин.Кроме того, отметил он, в еврейском законе существует понятие "минаг а-медина" - обычай данной местности. "Евреи обязаны соблюдать законы места, в котором живут. Соответственно, согласно иудейскому подходу, коллектор должен действовать в правовом поле российского законодательства. Изменения последних лет в законах о коллекторах говорят о гуманизации этого направления. Коллектор из условно угрожающей единицы становится человеком, помогающим найти способ расплатиться с долгом", - подчеркнул собеседник агентства.Как пояснили РИА-Новости в пресс-службе ФЕОР, местное законодательство всегда в приоритете, поскольку оно регулирует отношения людей разных конфессий."Для верующих иудеев рекомендация действовать в духе Торы остается, но решающим является законодательство страны проживания, в данном случае России. Если люди переходят рамки закона, это осуждается", - заключили в ФЕОР.

https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html

https://ria.ru/20170816/1500419618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация еврейских общин россии, госдума рф, экономика