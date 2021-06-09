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На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2021
На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:41
2021-06-09T10:17
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".По его словам, Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен, "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем"."Не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами и ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.Глава российского МИД напомнил, что Запад, в частности, отказывается от честного разговора по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе"После того как американцы разрушили многие из договоров, например, Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развёртывание, по крайней мере в Европе. Но несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора", - сказал Лавров.Российский министр отметил, что Россия готова к работе с любым партнером, но "никакой игры в одни ворота не будет". "Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", - отметил он."Примаковские чтения" проводятся с 2015 года Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.
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россия, сергей лавров, в мире

На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров

09:41 09.06.2021 (обновлено: 10:17 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".
По его словам, Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен, "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".
"Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило", - добавил министр.
"Не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами и ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
09:50
Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
Глава российского МИД напомнил, что Запад, в частности, отказывается от честного разговора по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе
"После того как американцы разрушили многие из договоров, например, Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развёртывание, по крайней мере в Европе. Но несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора", - сказал Лавров.
Российский министр отметил, что Россия готова к работе с любым партнером, но "никакой игры в одни ворота не будет". "Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", - отметил он.
"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписываться на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду.
"Примаковские чтения" проводятся с 2015 года Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.
 
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