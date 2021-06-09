https://ria.ru/20210609/devochka-1736325140.html

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке - РИА Новости, 09.06.2021

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке

Новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке Подмосковья, усыновила родная тетя, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:23

2021-06-09T16:23

2021-06-09T16:26

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

дмитров

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке Подмосковья, усыновила родная тетя, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Это наша Иринка! Наш найдёныш. Сегодня получила фотографии. Иринка наша теперь в семье. А это Анастасия, ее родная тетя, которая и забрала нашу малышку под опеку", - написала Мишонова в своём Instagram-аккаунте.Детский омбудсмен рассказала, что новой маме девочки 26 лет, она замужем, у неё двое детей: сын - 6 лет, и дочка - 3 годика. Поступок своей сестры Анастасия не комментирует. С детским омбудсменом Подмосковья они договорились держать связь."Настя, конечно, очень молода. И ещё один малыш - большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая. Все время мне писала, волновалась, что ее отдадут в чужие руки", - сообщила Мишонова.Также детский омбудсмен выразила благодарность органам опеки городского округа Дмитров за оперативную и слаженную работу и за помощь и участие в судьбе девочки.

https://ria.ru/20210514/embriony-1732401136.html

https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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ксения мишонова, московская область (подмосковье), дмитров, общество