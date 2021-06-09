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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке - РИА Новости, 09.06.2021
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке
Новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке Подмосковья, усыновила родная тетя, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:23
2021-06-09T16:26
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
дмитров
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке Подмосковья, усыновила родная тетя, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Это наша Иринка! Наш найдёныш. Сегодня получила фотографии. Иринка наша теперь в семье. А это Анастасия, ее родная тетя, которая и забрала нашу малышку под опеку", - написала Мишонова в своём Instagram-аккаунте.Детский омбудсмен рассказала, что новой маме девочки 26 лет, она замужем, у неё двое детей: сын - 6 лет, и дочка - 3 годика. Поступок своей сестры Анастасия не комментирует. С детским омбудсменом Подмосковья они договорились держать связь."Настя, конечно, очень молода. И ещё один малыш - большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая. Все время мне писала, волновалась, что ее отдадут в чужие руки", - сообщила Мишонова.Также детский омбудсмен выразила благодарность органам опеки городского округа Дмитров за оперативную и слаженную работу и за помощь и участие в судьбе девочки.
https://ria.ru/20210514/embriony-1732401136.html
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ксения мишонова, московская область (подмосковье), дмитров, общество

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке

16:23 09.06.2021 (обновлено: 16:26 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке Подмосковья, усыновила родная тетя, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
"Это наша Иринка! Наш найдёныш. Сегодня получила фотографии. Иринка наша теперь в семье. А это Анастасия, ее родная тетя, которая и забрала нашу малышку под опеку", - написала Мишонова в своём Instagram-аккаунте.
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Детский омбудсмен рассказала, что новой маме девочки 26 лет, она замужем, у неё двое детей: сын - 6 лет, и дочка - 3 годика. Поступок своей сестры Анастасия не комментирует. С детским омбудсменом Подмосковья они договорились держать связь.
"Настя, конечно, очень молода. И ещё один малыш - большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая. Все время мне писала, волновалась, что ее отдадут в чужие руки", - сообщила Мишонова.
Также детский омбудсмен выразила благодарность органам опеки городского округа Дмитров за оперативную и слаженную работу и за помощь и участие в судьбе девочки.
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Ксения МишоноваМосковская область (Подмосковье)ДмитровОбщество
 
 
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