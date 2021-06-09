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Под Оренбургом двое детей подожгли венки у мемориала
Под Оренбургом двое детей подожгли венки у мемориала - РИА Новости, 09.06.2021
Под Оренбургом двое детей подожгли венки у мемориала
Прокуратура Новотроицка проводит проверку после инцидента у памятника участникам войны, где двое маленьких детей подожгли венки, сообщает прокуратура... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:25
2021-06-09T19:25
россия
оренбургская область
новотроицк
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Новотроицка проводит проверку после инцидента у памятника участникам войны, где двое маленьких детей подожгли венки, сообщает прокуратура Оренбургской области.По предварительной информации, двое детей в возрасте 5 и 8 лет, находившиеся без присмотра взрослых, подожгли венки, возложенные к обелиску "Вечно живым" в городе Новотроицке. В результате памятное место было осквернено."Сотрудниками полиции в отношении родителей несовершеннолетних возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Прокуратура города, в свою очередь, даст оценку достаточности и эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов системы образования", - говорится в сообщении.
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россия
оренбургская область
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россия, оренбургская область, новотроицк, происшествия

Под Оренбургом двое детей подожгли венки у мемориала

19:25 09.06.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Новотроицка проводит проверку после инцидента у памятника участникам войны, где двое маленьких детей подожгли венки, сообщает прокуратура Оренбургской области.
По предварительной информации, двое детей в возрасте 5 и 8 лет, находившиеся без присмотра взрослых, подожгли венки, возложенные к обелиску "Вечно живым" в городе Новотроицке. В результате памятное место было осквернено.
"Сотрудниками полиции в отношении родителей несовершеннолетних возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Прокуратура города, в свою очередь, даст оценку достаточности и эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов системы образования", - говорится в сообщении.
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