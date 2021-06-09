Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/deputat-1736307975.html
Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми
Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми - РИА Новости, 09.06.2021
Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми
Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:04
2021-06-09T15:04
лдпр
пермь
пермский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/50081/08/500810892_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f0f4aca640a3eac3d8229d36abfa83da.jpg
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Решение суда о снятии с партучета касается еще двух членов ЛДПР - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк, которые тоже добиваются выхода из ЛДПР. Их дела и дело Лисняка были 8 июня объединены в одно производство.Представитель партии юрист Сергей Заякин объяснил, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. Ранее юрист уточнил, что никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. При этом совет собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для его сбора. Кроме того, периодичность проведения координационного совета не определена уставом.Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СК с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета. Заявление он подал 25 марта 2021 года. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.Лисняк в мае обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.Ранее Постников в ответ на обращение РИА Новости отказался комментировать ситуацию, отметив, что решение примет суд, а Лавров предложил Лисняку, решившему покинуть партию, также сдать и депутатский мандат, полученный благодаря ЛДПР.
https://ria.ru/20210608/ldpr-1736120432.html
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/50081/08/500810892_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2da892231a03355c7d424219cb285f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, пермь, пермский край, политика

Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми

15:04 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотрев административное дело... суд решил заявление Лисняка... удовлетворить. Возложить на реготделение обязанность снять с партийного учета Лисняка... Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд в течение пяти дней", - сказала судья.
Решение суда о снятии с партучета касается еще двух членов ЛДПР - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк, которые тоже добиваются выхода из ЛДПР. Их дела и дело Лисняка были 8 июня объединены в одно производство.
Представитель партии юрист Сергей Заякин объяснил, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. Ранее юрист уточнил, что никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. При этом совет собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для его сбора. Кроме того, периодичность проведения координационного совета не определена уставом.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 12:45
В ЛДПР ответили депутату, пожаловавшемуся на Жириновского
Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СК с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета. Заявление он подал 25 марта 2021 года. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.
Лисняк в мае обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.
Ранее Постников в ответ на обращение РИА Новости отказался комментировать ситуацию, отметив, что решение примет суд, а Лавров предложил Лисняку, решившему покинуть партию, также сдать и депутатский мандат, полученный благодаря ЛДПР.
 
ЛДПРПермьПермский крайПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53Эксперты рассказали об опасности поддельной игры в Google Play
16:52Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"
16:50МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией
16:46Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
16:46Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Лента новостейМолния