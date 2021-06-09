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Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми

Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми - РИА Новости, 09.06.2021

Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми

Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:04

2021-06-09T15:04

2021-06-09T15:04

лдпр

пермь

пермский край

политика

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ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Решение суда о снятии с партучета касается еще двух членов ЛДПР - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк, которые тоже добиваются выхода из ЛДПР. Их дела и дело Лисняка были 8 июня объединены в одно производство.Представитель партии юрист Сергей Заякин объяснил, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. Ранее юрист уточнил, что никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. При этом совет собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для его сбора. Кроме того, периодичность проведения координационного совета не определена уставом.Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СК с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета. Заявление он подал 25 марта 2021 года. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.Лисняк в мае обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.Ранее Постников в ответ на обращение РИА Новости отказался комментировать ситуацию, отметив, что решение примет суд, а Лавров предложил Лисняку, решившему покинуть партию, также сдать и депутатский мандат, полученный благодаря ЛДПР.

https://ria.ru/20210608/ldpr-1736120432.html

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лдпр, пермь, пермский край, политика