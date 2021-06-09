Суд обязал ЛДПР снять с партийного учета депутата из Перми
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд обязал пермское реготделение ЛДПР снять с партийного учета депутата гордумы Илью Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотрев административное дело... суд решил заявление Лисняка... удовлетворить. Возложить на реготделение обязанность снять с партийного учета Лисняка... Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд в течение пяти дней", - сказала судья.
Решение суда о снятии с партучета касается еще двух членов ЛДПР - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк, которые тоже добиваются выхода из ЛДПР. Их дела и дело Лисняка были 8 июня объединены в одно производство.
Представитель партии юрист Сергей Заякин объяснил, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. Ранее юрист уточнил, что никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. При этом совет собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для его сбора. Кроме того, периодичность проведения координационного совета не определена уставом.
Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СК с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета. Заявление он подал 25 марта 2021 года. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.
Лисняк в мае обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.
Ранее Постников в ответ на обращение РИА Новости отказался комментировать ситуацию, отметив, что решение примет суд, а Лавров предложил Лисняку, решившему покинуть партию, также сдать и депутатский мандат, полученный благодаря ЛДПР.