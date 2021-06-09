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Бастрыкин поставил на контроль дело о мужчине, застрелившем приставов
Бастрыкин поставил на контроль дело о мужчине, застрелившем приставов - РИА Новости, 09.06.2021
Бастрыкин поставил на контроль дело о мужчине, застрелившем приставов
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дел о мужчине, который застрелил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T23:18
2021-06-09T23:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дел о мужчине, который застрелил судебных приставов в Сочи, сообщается на сайте СК РФ.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ)."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Также Бастрыкин дал поручение в рамках расследования тщательно установить все обстоятельства нападения на лиц, осуществляющих правосудие, и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. "Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - дополняется в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, сочи, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело о мужчине, застрелившем приставов

23:18 09.06.2021 (обновлено: 23:19 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник ФССП на месте убийства судебных приставов в Адлере
Сотрудник ФССП на месте убийства судебных приставов в Адлере - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дел о мужчине, который застрелил судебных приставов в Сочи, сообщается на сайте СК РФ.
Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Также Бастрыкин дал поручение в рамках расследования тщательно установить все обстоятельства нападения на лиц, осуществляющих правосудие, и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. "Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - дополняется в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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