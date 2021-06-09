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В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021
В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:57
2021-06-09T14:44
россия
николай любимов
пожар в больнице в рязани
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница имени Семашко" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.СК отмечает, что семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализировали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и персонал. В рамках расследования они проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий и обеспечение противопожарной безопасности в больнице."Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП.
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россия, николай любимов, пожар в больнице в рязани, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице

08:57 09.06.2021 (обновлено: 14:44 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиСотрудники МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
Сотрудники МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница имени Семашко" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
08:50
Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
СК отмечает, что семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализировали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и персонал. В рамках расследования они проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий и обеспечение противопожарной безопасности в больнице.
"Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП.
 
РоссияНиколай ЛюбимовПожар в больнице в РязаниСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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