https://ria.ru/20210609/delo-1736238984.html

В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице

В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021

В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:57

2021-06-09T08:57

2021-06-09T14:44

россия

николай любимов

пожар в больнице в рязани

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница имени Семашко" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.СК отмечает, что семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализировали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и персонал. В рамках расследования они проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий и обеспечение противопожарной безопасности в больнице."Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736238427.html

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россия, николай любимов, пожар в больнице в рязани, следственный комитет россии (ск рф), происшествия