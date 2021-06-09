https://ria.ru/20210609/delo-1736238984.html
В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021
В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:57
2021-06-09T08:57
2021-06-09T14:44
россия
николай любимов
пожар в больнице в рязани
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736299517_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3889f3c2dc8ff5becf4937677207af2e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек в результате пожара в рязанской больнице, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница имени Семашко" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.СК отмечает, что семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализировали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и персонал. В рамках расследования они проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий и обеспечение противопожарной безопасности в больнице."Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП.
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736238427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736299517_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_31597529bbd2800b835c817d34241201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай любимов, пожар в больнице в рязани, следственный комитет россии (ск рф), происшествия