Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале произошел стремительный рост количества DDoS-атак, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сбер" - самая атакуемая компания в Европе. Ежедневно на периметре мы фиксируем около 100 кибератак, направленных на финансовые сервисы банка. Кроме того, в первом квартале мы отмечаем стремительный рост количества DDoS-атак на банк", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.
Кузнецов считает это "понятным", поскольку увеличивается количество различных устройств, которые имеют подключение к интернету, – камер, телефонов, компьютеров и различных "умных" гаджетов – от часов до вебкамер в телевизоре.
"К примеру, в рабочем кабинете может быть десятка два приборов, которые мы даже не замечаем, но которые связаны с интернетом. В этой связи достаточно легко организовать DDoS-атаку, когда можно "положить" деятельность даже крупной компании на какой-то период времени, прекратить ее работу, создать кризисную ситуацию, остановить предоставление сервисов и услуг и тем самым вызвать недовольство либо панику клиентов", - отметил зампред правления банка.
Кузнецов добавил, что в Сбербанке давно выстроена многоэшелонная защита от такого рода атак, поэтому его клиентам ничего не угрожает.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.