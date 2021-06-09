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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/ddos-ataki-1736233542.html
Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы
Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы - РИА Новости, 09.06.2021
Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы
Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:09
2021-06-09T07:09
петербургский международный экономический форум
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
европа
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале произошел стремительный рост количества DDoS-атак, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Кузнецов считает это "понятным", поскольку увеличивается количество различных устройств, которые имеют подключение к интернету, – камер, телефонов, компьютеров и различных "умных" гаджетов – от часов до вебкамер в телевизоре."К примеру, в рабочем кабинете может быть десятка два приборов, которые мы даже не замечаем, но которые связаны с интернетом. В этой связи достаточно легко организовать DDoS-атаку, когда можно "положить" деятельность даже крупной компании на какой-то период времени, прекратить ее работу, создать кризисную ситуацию, остановить предоставление сервисов и услуг и тем самым вызвать недовольство либо панику клиентов", - отметил зампред правления банка.Кузнецов добавил, что в Сбербанке давно выстроена многоэшелонная защита от такого рода атак, поэтому его клиентам ничего не угрожает.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html
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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, европа, технологии, экономика

Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы

07:09 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале произошел стремительный рост количества DDoS-атак, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сбер" - самая атакуемая компания в Европе. Ежедневно на периметре мы фиксируем около 100 кибератак, направленных на финансовые сервисы банка. Кроме того, в первом квартале мы отмечаем стремительный рост количества DDoS-атак на банк", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.
Кузнецов считает это "понятным", поскольку увеличивается количество различных устройств, которые имеют подключение к интернету, – камер, телефонов, компьютеров и различных "умных" гаджетов – от часов до вебкамер в телевизоре.
"К примеру, в рабочем кабинете может быть десятка два приборов, которые мы даже не замечаем, но которые связаны с интернетом. В этой связи достаточно легко организовать DDoS-атаку, когда можно "положить" деятельность даже крупной компании на какой-то период времени, прекратить ее работу, создать кризисную ситуацию, остановить предоставление сервисов и услуг и тем самым вызвать недовольство либо панику клиентов", - отметил зампред правления банка.
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников
Кузнецов добавил, что в Сбербанке давно выстроена многоэшелонная защита от такого рода атак, поэтому его клиентам ничего не угрожает.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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02:16Петербургский международный экономический форум
В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян
 
Петербургский международный экономический форумСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииЕвропаТехнологииЭкономика
 
 
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