https://ria.ru/20210609/ddos-ataki-1736233542.html

Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы

Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы - РИА Новости, 09.06.2021

Сбербанк заявил о стремительном росте числа DDoS-атак на его системы

Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:09

2021-06-09T07:09

2021-06-09T07:09

петербургский международный экономический форум

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

европа

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале произошел стремительный рост количества DDoS-атак, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Кузнецов считает это "понятным", поскольку увеличивается количество различных устройств, которые имеют подключение к интернету, – камер, телефонов, компьютеров и различных "умных" гаджетов – от часов до вебкамер в телевизоре."К примеру, в рабочем кабинете может быть десятка два приборов, которые мы даже не замечаем, но которые связаны с интернетом. В этой связи достаточно легко организовать DDoS-атаку, когда можно "положить" деятельность даже крупной компании на какой-то период времени, прекратить ее работу, создать кризисную ситуацию, остановить предоставление сервисов и услуг и тем самым вызвать недовольство либо панику клиентов", - отметил зампред правления банка.Кузнецов добавил, что в Сбербанке давно выстроена многоэшелонная защита от такого рода атак, поэтому его клиентам ничего не угрожает.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html

европа

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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, европа, технологии, экономика