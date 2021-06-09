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В Чехии призвали относиться к России "как к данности"
В Чехии призвали относиться к России "как к данности" - РИА Новости, 09.06.2021
В Чехии призвали относиться к России "как к данности"
Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, но это противоречит интересам обычных граждан, пишет интернет-журнал Česká Pozice. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:48
2021-06-09T11:36
россия
чехия
сша
политика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, но это противоречит интересам обычных граждан, пишет интернет-журнал Česká Pozice.Автор статьи считает, что большинство чехов не настроены против России, но те, кто заявляют об этом открыто, рискуют прослыть "изменниками" или "агентами Москвы".При этом, по его мнению, именно университетские, предпринимательские и политические круги подогревают недружественные антироссийские настроения.Он отмечает, что многие пропагандистские заявления строятся на лжи. Так, Москва явно не стремится развалить европейские страны, как минимум потому что они — основные потребители российского газа и нефти.Вместе с тем США требуют, чтобы Европа включалась в борьбу за природные ресурсы на их стороне, хотя зачастую это не отвечает интересам чешской экономики, добавил автор.Он полагает, что западным странам следует изменить тактику выстраивания отношений с Москвой: нужно начать налаживать контакты, торговать и демонстрировать свои ценности.Эксперт призывает относиться к России "как к данности", а также помнить, что она никогда не была традиционным врагом Чехии.Он также делает вывод, что власти манипулируют населением и чувствуют неуверенность в себе, но организованные антироссийские настроения вредят как Чехии, так и народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
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россия, чехия, сша, политика

В Чехии призвали относиться к России "как к данности"

09:48 09.06.2021 (обновлено: 11:36 09.06.2021)
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Depositphotos / lightpoet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, но это противоречит интересам обычных граждан, пишет интернет-журнал Česká Pozice.
Автор статьи считает, что большинство чехов не настроены против России, но те, кто заявляют об этом открыто, рискуют прослыть "изменниками" или "агентами Москвы".
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:14
Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России
При этом, по его мнению, именно университетские, предпринимательские и политические круги подогревают недружественные антироссийские настроения.

"Войну за памятники, переименование улиц и почитание власовцев — все это начали не русские", — пишет обозреватель.

Он отмечает, что многие пропагандистские заявления строятся на лжи. Так, Москва явно не стремится развалить европейские страны, как минимум потому что они — основные потребители российского газа и нефти.
Вместе с тем США требуют, чтобы Европа включалась в борьбу за природные ресурсы на их стороне, хотя зачастую это не отвечает интересам чешской экономики, добавил автор.
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 17:56
В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы
Он полагает, что западным странам следует изменить тактику выстраивания отношений с Москвой: нужно начать налаживать контакты, торговать и демонстрировать свои ценности.
Эксперт призывает относиться к России "как к данности", а также помнить, что она никогда не была традиционным врагом Чехии.
Он также делает вывод, что власти манипулируют населением и чувствуют неуверенность в себе, но организованные антироссийские настроения вредят как Чехии, так и народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 14:07Сказано в эфире
Политолог: получается, что Чехия опростоволосилась
 
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