https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html

В Чехии призвали относиться к России "как к данности"

В Чехии призвали относиться к России "как к данности" - РИА Новости, 09.06.2021

В Чехии призвали относиться к России "как к данности"

Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, но это противоречит интересам обычных граждан, пишет интернет-журнал Česká Pozice. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:48

2021-06-09T09:48

2021-06-09T11:36

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Враждебное отношение к России подогревают чешские политики и СМИ, но это противоречит интересам обычных граждан, пишет интернет-журнал Česká Pozice.Автор статьи считает, что большинство чехов не настроены против России, но те, кто заявляют об этом открыто, рискуют прослыть "изменниками" или "агентами Москвы".При этом, по его мнению, именно университетские, предпринимательские и политические круги подогревают недружественные антироссийские настроения.Он отмечает, что многие пропагандистские заявления строятся на лжи. Так, Москва явно не стремится развалить европейские страны, как минимум потому что они — основные потребители российского газа и нефти.Вместе с тем США требуют, чтобы Европа включалась в борьбу за природные ресурсы на их стороне, хотя зачастую это не отвечает интересам чешской экономики, добавил автор.Он полагает, что западным странам следует изменить тактику выстраивания отношений с Москвой: нужно начать налаживать контакты, торговать и демонстрировать свои ценности.Эксперт призывает относиться к России "как к данности", а также помнить, что она никогда не была традиционным врагом Чехии.Он также делает вывод, что власти манипулируют населением и чувствуют неуверенность в себе, но организованные антироссийские настроения вредят как Чехии, так и народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html

https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/chekhiya-1733980538.html

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россия, чехия, сша, политика