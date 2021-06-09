https://ria.ru/20210609/buzova-1736338410.html

"Меня осуждают певицы, которых забыли", — Бузова резко ответила хейтерам

"Меня осуждают певицы, которых забыли", — Бузова резко ответила хейтерам - РИА Новости, 09.06.2021

"Меня осуждают певицы, которых забыли", — Бузова резко ответила хейтерам

Ольга Бузова отреагировала на критику, разгоревшуюся в Сети после того, как стало известно, что она получила роль в спектакле МХАТа. Хейтерам она ответила на... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:12

2021-06-09T19:12

2021-06-09T19:12

театр

мхат имени м. горького

муз-тв (премия)

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ольга Бузова отреагировала на критику, разгоревшуюся в Сети после того, как стало известно, что она получила роль в спектакле МХАТа. Хейтерам она ответила на личной странице в Instagram. "Кто может, тот делает! Кто не может, тот критикует", — заявила ведущая.Ольга удивилась, что новость о постановке вызвала столько шума. При этом она считает, что высказываются в основном те, кто ранее не видел ее на сцене. "Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили в театре!" — пишет Бузова.Телеведущая также напомнила критикам, что это будет не первая ее роль: дебют состоялся в спектакле "Медовый месяц" (театр "Школа современной пьесы") в октябре 2010 года. В 2011 она исполнила главную роль в "Шикарной свадьбе" (Театральное агентство "Лекур"). С 2017 года она играла в постановке "Мужчина нарасхват" (Новый популярный театр). "Зависть, все банально! Почему бы талантливой красивой девушке еще и не работать в театре, тем более раз пригласили! Я бы с удовольствием посмотрел ваш спектакль", "Зависть плохая вещь, а вам все завидуют", "Вы прекрасна, Олечка", — поддержали Бузову фанаты.Ольга Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Премьера постановки состоится 11 и 12 июня.

https://ria.ru/20210609/buzova-1736289320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, мхат имени м. горького, муз-тв (премия), ольга бузова