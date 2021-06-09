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Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре
Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре - РИА Новости, 09.06.2021
Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре
Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:50
2021-06-09T14:50
2021-06-09T14:50
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мхат имени м. горького
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ольга бузова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. Продюсер признался, что в постановке "Чудесный грузин" должна была играть его жена — певица Валерия. Также в разговоре с журналистами он заступился за молодых актеров и раскрыл, что ему не нравится то, что знаменитостей приглашают на театральную сцену ради хайпа. "Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие", — возмутился муж Валерии.Ранее стало известно, какой гонорар Ольга Бузова получит за роль в спектакле "Чудесный грузин". В постановке рассказывается о молодости Иосифа Сталина. Телеведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
https://ria.ru/20210606/buzova-1735884071.html
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знаменитости, звезды, мхат имени м. горького, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), ольга бузова