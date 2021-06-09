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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210609/buzova-1736289320.html
Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре
Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре - РИА Новости, 09.06.2021
Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре
Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:50
2021-06-09T14:50
шоубиз
знаменитости
звезды
мхат имени м. горького
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
ольга бузова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. Продюсер признался, что в постановке "Чудесный грузин" должна была играть его жена — певица Валерия. Также в разговоре с журналистами он заступился за молодых актеров и раскрыл, что ему не нравится то, что знаменитостей приглашают на театральную сцену ради хайпа. "Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие", — возмутился муж Валерии.Ранее стало известно, какой гонорар Ольга Бузова получит за роль в спектакле "Чудесный грузин". В постановке рассказывается о молодости Иосифа Сталина. Телеведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
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знаменитости, звезды, мхат имени м. горького, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), ольга бузова

Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре

14:50 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу.
Продюсер признался, что в постановке "Чудесный грузин" должна была играть его жена — певица Валерия.
"Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь. Нас приглашали и худрук театра, и режиссер, мы с ними разговаривали, встречались", — говорит Пригожин.
Также в разговоре с журналистами он заступился за молодых актеров и раскрыл, что ему не нравится то, что знаменитостей приглашают на театральную сцену ради хайпа.
"Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие", — возмутился муж Валерии.
Ранее стало известно, какой гонорар Ольга Бузова получит за роль в спектакле "Чудесный грузин". В постановке рассказывается о молодости Иосифа Сталина. Телеведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 16:26Культура
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ШоубизЗнаменитостизвездыМХАТ имени М. ГорькогоИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Ольга Бузова
 
 
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