https://ria.ru/20210609/buzova-1736289320.html

Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре

Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре - РИА Новости, 09.06.2021

Пригожин взял на себя вину за то, что Бузова сыграет в театре

Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:50

2021-06-09T14:50

2021-06-09T14:50

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звезды

мхат имени м. горького

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

ольга бузова

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, Ольга Бузова сыграет в спектакле во МХАТе. Об этом он рассказал Пятому каналу. Продюсер признался, что в постановке "Чудесный грузин" должна была играть его жена — певица Валерия. Также в разговоре с журналистами он заступился за молодых актеров и раскрыл, что ему не нравится то, что знаменитостей приглашают на театральную сцену ради хайпа. "Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие", — возмутился муж Валерии.Ранее стало известно, какой гонорар Ольга Бузова получит за роль в спектакле "Чудесный грузин". В постановке рассказывается о молодости Иосифа Сталина. Телеведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

https://ria.ru/20210606/buzova-1735884071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, мхат имени м. горького, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), ольга бузова