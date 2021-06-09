https://ria.ru/20210609/bolnitsa-1736253895.html

В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице

В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021

В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице

Число пострадавших во время ЧП в рязанской больнице имени Семашко увеличилось с восьми до девяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:57

2021-06-09T10:57

2021-06-09T11:45

пожар в больнице в рязани

рязань

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число пострадавших во время ЧП в рязанской больнице имени Семашко увеличилось с восьми до девяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За помощью к врачам обратилась медицинская сестра", — заявил собеседник агентства.В ночь на среду в реанимационном отделении клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, все они были подключены к аппаратам ИВЛ.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительные версии случившегося — возгорание медицинского оборудования или короткое замыкание в палате.Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, рязань, происшествия