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В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице
В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021
В Рязани выросло число пострадавших при пожаре в больнице
Число пострадавших во время ЧП в рязанской больнице имени Семашко увеличилось с восьми до девяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:57
2021-06-09T10:57
2021-06-09T11:45
пожар в больнице в рязани
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число пострадавших во время ЧП в рязанской больнице имени Семашко увеличилось с восьми до девяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За помощью к врачам обратилась медицинская сестра", — заявил собеседник агентства.В ночь на среду в реанимационном отделении клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, все они были подключены к аппаратам ИВЛ.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительные версии случившегося — возгорание медицинского оборудования или короткое замыкание в палате.Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.
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пожар в больнице в рязани, рязань, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число пострадавших во время ЧП в рязанской больнице имени Семашко увеличилось с восьми до девяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За помощью к врачам обратилась медицинская сестра", — заявил собеседник агентства.
В ночь на среду в реанимационном отделении клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, все они были подключены к аппаратам ИВЛ.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительные версии случившегося — возгорание медицинского оборудования или короткое замыкание в палате.
Губернатор Николай Любимов
поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.