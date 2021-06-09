https://ria.ru/20210609/bolnitsa-1736244509.html

Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей

Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей - РИА Новости, 09.06.2021

Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей

Семьи погибших при пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:58

2021-06-09T09:58

2021-06-09T09:58

пожар в больнице в рязани

николай любимов

происшествия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Семьи погибших при пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов."Мной принято решение семьям погибших оказать помощь - по миллиону рублей… И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Любимов ранее поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие. -0-

https://ria.ru/20210609/proverka-1736241507.html

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2021

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пожар в больнице в рязани, николай любимов, происшествия