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Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей
Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей - РИА Новости, 09.06.2021
Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей
Семьи погибших при пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:58
2021-06-09T09:58
пожар в больнице в рязани
николай любимов
происшествия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Семьи погибших при пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов."Мной принято решение семьям погибших оказать помощь - по миллиону рублей… И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Любимов ранее поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие. -0-
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пожар в больнице в рязани, николай любимов, происшествия

Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по миллиону рублей

09:58 09.06.2021
 
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Семьи погибших при пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов.
"Мной принято решение семьям погибших оказать помощь - по миллиону рублей… И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
09:28
Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
Он также отметил, что с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Любимов ранее поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие. -0-
 
Пожар в больнице в РязаниНиколай ЛюбимовПроисшествия
 
 
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