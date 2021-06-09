https://ria.ru/20210609/bolnitsa-1736237970.html

Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар

Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар - РИА Новости, 09.06.2021

Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар

В Сети появились первые кадры из рязанской больницы, где в результате пожара погибли три человека. Их публикует телеканал "360". РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:47

2021-06-09T08:47

2021-06-09T09:37

пожар в больнице в рязани

рязань

происшествия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из рязанской больницы, где в результате пожара погибли три человека. Их публикует телеканал "360".На кадрах видна обгоревшая дверь и отделение реанимации с выбитыми стеклами. В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры. В правительстве региона сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно.

рязань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, рязань, происшествия