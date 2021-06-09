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Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар - РИА Новости, 09.06.2021
Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
В Сети появились первые кадры из рязанской больницы, где в результате пожара погибли три человека. Их публикует телеканал "360". РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:47
2021-06-09T08:47
2021-06-09T09:37
пожар в больнице в рязани
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из рязанской больницы, где в результате пожара погибли три человека. Их публикует телеканал "360".На кадрах видна обгоревшая дверь и отделение реанимации с выбитыми стеклами. В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры. В правительстве региона сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно.
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пожар в больнице в рязани, рязань, происшествия