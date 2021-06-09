https://ria.ru/20210609/bolnitsa-1736233834.html

Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти

Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти - РИА Новости, 09.06.2021

Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти

Больница имени Семашко в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:14

2021-06-09T07:14

2021-06-09T07:14

пожар в больнице в рязани

россия

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Больница имени Семашко в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в правительстве региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших одна медсестра, остальные – пациенты. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом."Пострадавших перевели в другие корпуса, часть направили в специализированные лечебно-профилактические учреждения", - уточнил он.

https://ria.ru/20210410/kardiotsentr-1727654172.html

россия

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия