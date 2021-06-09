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Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти
Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти - РИА Новости, 09.06.2021
Рязанская больница, где произошел пожар, работает штатно, заявили власти
Больница имени Семашко в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:14
2021-06-09T07:14
2021-06-09T07:14
пожар в больнице в рязани
россия
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Больница имени Семашко в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в правительстве региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших одна медсестра, остальные – пациенты. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом."Пострадавших перевели в другие корпуса, часть направили в специализированные лечебно-профилактические учреждения", - уточнил он.
https://ria.ru/20210410/kardiotsentr-1727654172.html
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пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия