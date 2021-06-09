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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210609/blokcheyn-1736257798.html
Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна
Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна - РИА Новости, 09.06.2021
Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна
Китай стремится к дальнейшему ускорению технологического применения и промышленного развития блокчейна в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:39
2021-06-09T11:39
россия-китай: главное
блокчейн
китай
технологии
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стремится к дальнейшему ускорению технологического применения и промышленного развития блокчейна в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном совместно министерством промышленности и информатизации КНР и канцелярией Центральной комиссии по делам киберпространства.К 2025 году Китай ставит целью вывести комплексную мощь отечественной индустрии блокчейна на самый передовой уровень в мире, говорится в документе.Национальная индустрия блокчейна и ее система промышленных стандартов начнут формироваться к 2025 году, а технология блокчейна будет применяться во многих социально-экономических областях, указывается в документе.В ближайшие пять лет Китай поддержит создание трех-пяти системообразующих предприятий, а также ряда предприятий инновационного типа и трех-пяти промышленных кластеров блокчейна.Согласно данным Tianyancha - онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях - в настоящее время в Китае насчитываются около 75 тысяч компаний, связанных с блокчейном.
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блокчейн, китай, технологии

Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна

11:39 09.06.2021
 
© AFP 2021 / Nicolas AsfouriДевушка на выставке крипто-искусства “Virtual Niche: Have You Ever Seen Memes in the Mirror?” в Пекине
Девушка на выставке крипто-искусства “Virtual Niche: Have You Ever Seen Memes in the Mirror?” в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стремится к дальнейшему ускорению технологического применения и промышленного развития блокчейна в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном совместно министерством промышленности и информатизации КНР и канцелярией Центральной комиссии по делам киберпространства.
К 2025 году Китай ставит целью вывести комплексную мощь отечественной индустрии блокчейна на самый передовой уровень в мире, говорится в документе.
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
10:53Россия-Китай: Главное
Китай стремится стать центром инноваций
Национальная индустрия блокчейна и ее система промышленных стандартов начнут формироваться к 2025 году, а технология блокчейна будет применяться во многих социально-экономических областях, указывается в документе.
В ближайшие пять лет Китай поддержит создание трех-пяти системообразующих предприятий, а также ряда предприятий инновационного типа и трех-пяти промышленных кластеров блокчейна.
К 2030 году ожидается непрерывное повышение комплексной мощи индустрии блокчейна и дальнейшее увеличение ее масштаба, а также глубокая интеграция блокчейна с информационными технологиями нового поколения, такими как интернет, большие данные и искусственный интеллект, говорится в документе.
Согласно данным Tianyancha - онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях - в настоящее время в Китае насчитываются около 75 тысяч компаний, связанных с блокчейном.
 
Россия-Китай: ГлавноеблокчейнКитайТехнологии
 
 
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