https://ria.ru/20210609/blokcheyn-1736257798.html

Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна

Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна - РИА Новости, 09.06.2021

Китай планирует ускорить развитие индустрии блокчейна

Китай стремится к дальнейшему ускорению технологического применения и промышленного развития блокчейна в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:39

2021-06-09T11:39

2021-06-09T11:39

россия-китай: главное

блокчейн

китай

технологии

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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стремится к дальнейшему ускорению технологического применения и промышленного развития блокчейна в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном совместно министерством промышленности и информатизации КНР и канцелярией Центральной комиссии по делам киберпространства.К 2025 году Китай ставит целью вывести комплексную мощь отечественной индустрии блокчейна на самый передовой уровень в мире, говорится в документе.Национальная индустрия блокчейна и ее система промышленных стандартов начнут формироваться к 2025 году, а технология блокчейна будет применяться во многих социально-экономических областях, указывается в документе.В ближайшие пять лет Китай поддержит создание трех-пяти системообразующих предприятий, а также ряда предприятий инновационного типа и трех-пяти промышленных кластеров блокчейна.Согласно данным Tianyancha - онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях - в настоящее время в Китае насчитываются около 75 тысяч компаний, связанных с блокчейном.

https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736253204.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блокчейн, китай, технологии