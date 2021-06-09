https://ria.ru/20210609/blagoustroystvo-1736378255.html

Нижний Новгород стал одним из лидеров в голосовании по благоустройству

Нижний Новгород стал одним из лидеров в голосовании по благоустройству - РИА Новости, 09.06.2021

Нижний Новгород стал одним из лидеров в голосовании по благоустройству

Нижегородская область вошла в число лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:55

2021-06-09T22:55

2021-06-09T22:55

нижегородская область

максим егоров

глеб никитин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.Минстрой РФ в среду подвел итоги первого Всероссийского онлайн-голосования по благоустройству городов. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова, Приволжский федеральный округ показал наибольшую активность в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству за федеральные средства.По его словам, благодаря платформе удалось решить одну из важнейших задач – создать простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования. Он добавил, что, по данным регионов, победителями стали более 2 тысяч проектов."Вовлечение жителей в процесс принятия решений по определению приоритетных направлений работы становится все более важным элементом национальных проектов. Задачу по расширению этой работы поставил президент России Владимир Путин. Нижегородская область как один из лидеров IT-отрасли уже создала ряд решений, востребованных и на федеральном уровне. Мы видим, что нижегородцы активно голосуют, а затем и следят за ходом работ, внося свои замечания и коррективы. Мне хочется поблагодарить коллег из федеральных органов власти за внимание к региональным практикам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на примере региона рассказал о значимости вовлечения жителей в вопросы благоустройства. "В этом году в голосовании за объекты благоустройства 2022 года участвовали более 182 тысяч жителей Нижегородской области. Уверен, что федеральная платформа za.gorodsreda.ru и нижегородский портал "Голос За" - очень эффективная практика вовлечения жителей в процесс благоустройства. Такие технологии дают возможность не только проголосовать за объекты, но и потом наблюдать за ходом их реализации. Тех, кто участвовал в опросе, мы потом приглашаем и на открытие объектов", - сказал Гнеушев.Он отметил, что платформа развивается, и в ближайшем будущем жители смогут не просто "ставить галочки", но и участвовать в онлайн- и офлайн-обсуждении территорий развития, помогать планировать размещение объектов на выбранной площадке. "Это пример успешного вовлечения самих горожан в реализацию национальных проектов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210604/asi-1735665427.html

https://ria.ru/20210525/portal-1733869098.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим егоров, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижегородская область, общество