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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html
В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно
В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно - РИА Новости, 09.06.2021
В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно
Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, - это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:36
2021-06-09T07:11
петербургский международный экономический форум
россия
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей моисеев
сбербанк россии
москва
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, - это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его невозможно использовать постороннему человеку для входа в систему, а за ее пределами он бесполезен, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в мае заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем".Кузнецов в интервью агентству заявил, что поддерживает дискуссию, и назвал данные опасения абсолютно правильными.Однако Кузнецов подчеркнул, что нельзя говорить об отсутствии возможных угроз у данной технологии, хотя обмануть биометрическую систему сегодня крайне сложно."Попытки "обмануть" биометрию – предъявить фотографию или запись вместо живого человека, использовать высокореалистичные маски или проекторы – сегодня крайне сложны в реализации. Мы считаем, что у биометрических систем большое будущее с точки зрения именно защиты клиентов – обмануть биометрические системы уже сегодня гораздо сложнее, чем "украсть" пароль или карту", - отметил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей моисеев, сбербанк россии, москва, технологии, общество

В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно

06:36 09.06.2021 (обновлено: 07:11 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, - это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его невозможно использовать постороннему человеку для входа в систему, а за ее пределами он бесполезен, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в мае заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем".
Кузнецов в интервью агентству заявил, что поддерживает дискуссию, и назвал данные опасения абсолютно правильными.
"Данные, которые хранят и используют для распознавания биометрические системы – это не фотографии и не записи голоса, а набор параметров, сформированный при "запоминании" системой клиента. Он бесполезен вне этой системы и не может быть использован для "входа" от лица клиента, из этих параметров невозможно восстановить исходные данные", - заявил зампред правления Сбербанка в рамках ПМЭФ-2021.
Однако Кузнецов подчеркнул, что нельзя говорить об отсутствии возможных угроз у данной технологии, хотя обмануть биометрическую систему сегодня крайне сложно.
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"Попытки "обмануть" биометрию – предъявить фотографию или запись вместо живого человека, использовать высокореалистичные маски или проекторы – сегодня крайне сложны в реализации. Мы считаем, что у биометрических систем большое будущее с точки зрения именно защиты клиентов – обмануть биометрические системы уже сегодня гораздо сложнее, чем "украсть" пароль или карту", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей МоисеевСбербанк РоссииМоскваТехнологииОбщество
 
 
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