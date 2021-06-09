https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html

В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно

В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно - РИА Новости, 09.06.2021

В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно

Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, - это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T06:36

2021-06-09T06:36

2021-06-09T07:11

петербургский международный экономический форум

россия

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей моисеев

сбербанк россии

москва

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, - это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его невозможно использовать постороннему человеку для входа в систему, а за ее пределами он бесполезен, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в мае заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем".Кузнецов в интервью агентству заявил, что поддерживает дискуссию, и назвал данные опасения абсолютно правильными.Однако Кузнецов подчеркнул, что нельзя говорить об отсутствии возможных угроз у данной технологии, хотя обмануть биометрическую систему сегодня крайне сложно."Попытки "обмануть" биометрию – предъявить фотографию или запись вместо живого человека, использовать высокореалистичные маски или проекторы – сегодня крайне сложны в реализации. Мы считаем, что у биометрических систем большое будущее с точки зрения именно защиты клиентов – обмануть биометрические системы уже сегодня гораздо сложнее, чем "украсть" пароль или карту", - отметил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736229634.html

россия

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россия, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей моисеев, сбербанк россии, москва, технологии, общество