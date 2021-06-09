https://ria.ru/20210609/bayden-1736373381.html
Байден будет разговаривать с Путиным ясно и прямо, заявили в Белом доме
Байден будет разговаривать с Путиным ясно и прямо, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2021
Байден будет разговаривать с Путиным ясно и прямо, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден намерен разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным ясно и прямо, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:37
2021-06-09T21:37
2021-06-09T21:37
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным ясно и прямо, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джек Салливан."Он верит, что он должен быть ясным и прямым во всех аспектах встречи с Путиным", - сказал Салливан журналистам.Аудиотрансляцию брифинга вел Белый дом.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
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