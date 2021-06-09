https://ria.ru/20210609/bayden-1736316299.html
Байден заявил, что хочет послать России сигнал о единстве США и Европы
Байден заявил, что хочет послать России сигнал о единстве США и Европы - РИА Новости, 09.06.2021
Байден заявил, что хочет послать России сигнал о единстве США и Европы
Президент США Джо Байден в преддверии своей первой зарубежной поездки заявил, что хочет послать сигнал России и КНР о единстве Соединенных Штатов и Европы. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:45
2021-06-09T15:45
2021-06-09T16:01
россия
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии своей первой зарубежной поездки заявил, что хочет послать сигнал России и КНР о единстве Соединенных Штатов и Европы.Байден в среду отправится в Британию, где вскоре примет участие в саммите G7. В ходе его первого зарубежного турне также запланированы встречи на высшем уровне с руководством стран НАТО и ЕС, а 16 июня в Женеве у Байдена намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным."Укрепление альянса. Сделать ясным для Путина и Китая, что Европа и США крепко связаны, что G7 будет двигаться", - сказал Байден журналистам перед вылетом о целях предстоящих контактов.
https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html
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россия, джо байден, европа, сша, в мире