https://ria.ru/20210609/batut-1736242379.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек - РИА Новости, 09.06.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:34
2021-06-09T09:34
2021-06-09T09:34
чп с уличным батутом в барнауле
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в среду представитель краевого минздрава.Тридцатого мая около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких."Состояние девочек стабильное, тяжелое. Одна из них находится в центре охраны материнства и детства, ее перевели в отделение неврологии. Вторая девочка продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи, она уже дышит сама, без аппарата ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.В минздраве констатировали, что, несмотря на оценку врачей состояния детей как стабильно тяжелое, "положительная динамика, безусловно, есть".Следователи после ЧП возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали. Женщине предъявили обвинение и поместили под домашний арест.
https://ria.ru/20210609/batut-1736241217.html
https://ria.ru/20210606/attraktsion-1735897753.html
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости.
Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле
и получивших тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в среду представитель краевого минздрава.
Тридцатого мая около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Состояние девочек стабильное, тяжелое. Одна из них находится в центре охраны материнства и детства, ее перевели в отделение неврологии. Вторая девочка продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи, она уже дышит сама, без аппарата ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.
В минздраве констатировали, что, несмотря на оценку врачей состояния детей как стабильно тяжелое, "положительная динамика, безусловно, есть".
Следователи после ЧП возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали. Женщине предъявили обвинение и поместили под домашний арест.