https://ria.ru/20210609/batut-1736242379.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек - РИА Новости, 09.06.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:34

2021-06-09T09:34

2021-06-09T09:34

чп с уличным батутом в барнауле

барнаул

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в среду представитель краевого минздрава.Тридцатого мая около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких."Состояние девочек стабильное, тяжелое. Одна из них находится в центре охраны материнства и детства, ее перевели в отделение неврологии. Вторая девочка продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи, она уже дышит сама, без аппарата ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.В минздраве констатировали, что, несмотря на оценку врачей состояния детей как стабильно тяжелое, "положительная динамика, безусловно, есть".Следователи после ЧП возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали. Женщине предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

https://ria.ru/20210609/batut-1736241217.html

https://ria.ru/20210606/attraktsion-1735897753.html

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия