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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек - РИА Новости, 09.06.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:34
2021-06-09T09:34
чп с уличным батутом в барнауле
барнаул
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в среду представитель краевого минздрава.Тридцатого мая около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких."Состояние девочек стабильное, тяжелое. Одна из них находится в центре охраны материнства и детства, ее перевели в отделение неврологии. Вторая девочка продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи, она уже дышит сама, без аппарата ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.В минздраве констатировали, что, несмотря на оценку врачей состояния детей как стабильно тяжелое, "положительная динамика, безусловно, есть".Следователи после ЧП возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали. Женщине предъявили обвинение и поместили под домашний арест.
https://ria.ru/20210609/batut-1736241217.html
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чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

09:34 09.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Врачи наблюдают положительную динамику в лечении двух девочек, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле и получивших тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в среду представитель краевого минздрава.
Тридцатого мая около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, одну из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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"Состояние девочек стабильное, тяжелое. Одна из них находится в центре охраны материнства и детства, ее перевели в отделение неврологии. Вторая девочка продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи, она уже дышит сама, без аппарата ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.
В минздраве констатировали, что, несмотря на оценку врачей состояния детей как стабильно тяжелое, "положительная динамика, безусловно, есть".
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Следователи после ЧП возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали. Женщине предъявили обвинение и поместили под домашний арест.
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеБарнаулПроисшествия
 
 
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