https://ria.ru/20210609/batut-1736241217.html

На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте

На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте - РИА Новости, 09.06.2021

На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте

Надзорные органы по итогам первой проверки надувных аттракционов после трагедии с детьми в Барнауле закрыли все надувные батуты, которые удалось проверить,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:23

2021-06-09T09:23

2021-06-09T09:23

чп с уличным батутом в барнауле

новоалтайск

алтайский край

барнаул

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Надзорные органы по итогам первой проверки надувных аттракционов после трагедии с детьми в Барнауле закрыли все надувные батуты, которые удалось проверить, сообщает пресс-служба губернатора региона.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра "Район" в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы. На прошлой неделе в Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края гостехнадзор и прокуратура проверяли аттракционы.Власти отмечают, что результаты проверок инспекторы гостехнадзора используют для инициирования внеплановых проверок. Специалисты проверят наличие техдокументации на аттракционы, актов ежегодного освидетельствования, журналов ежедневного осмотра, удостоверений операторов аттракционов и так далее. Также они проведут более детальный осмотр аттракционов и выдадут предписания об устранении нарушений.В пресс-службе добавили, что в связи с выявленными нарушениями прокуроры решают вопрос о привлечении отдельных эксплуатантов батутов к административной ответственности за нарушения. Предпринимателям грозят крупные штрафы.

https://ria.ru/20210601/batut-1735044985.html

новоалтайск

алтайский край

барнаул

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чп с уличным батутом в барнауле, новоалтайск, алтайский край, барнаул, происшествия