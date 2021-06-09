На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Надзорные органы по итогам первой проверки надувных аттракционов после трагедии с детьми в Барнауле закрыли все надувные батуты, которые удалось проверить, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В воскресенье, 30 мая, около торгового центра "Район" в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы. На прошлой неделе в Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края гостехнадзор и прокуратура проверяли аттракционы.
"В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались. В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация всех проверенных надувных батутов", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что результаты проверок инспекторы гостехнадзора используют для инициирования внеплановых проверок. Специалисты проверят наличие техдокументации на аттракционы, актов ежегодного освидетельствования, журналов ежедневного осмотра, удостоверений операторов аттракционов и так далее. Также они проведут более детальный осмотр аттракционов и выдадут предписания об устранении нарушений.
В пресс-службе добавили, что в связи с выявленными нарушениями прокуроры решают вопрос о привлечении отдельных эксплуатантов батутов к административной ответственности за нарушения. Предпринимателям грозят крупные штрафы.