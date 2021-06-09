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Дело — труба: полякам придется снова покупать газ у России
Дело — труба: полякам придется снова покупать газ у России - РИА Новости, 09.06.2021
Дело — труба: полякам придется снова покупать газ у России
Польша ждет не дождется, когда наконец сможет отказаться от российского газа, но с проектом Baltic Pipe возникли трудности. Дания отозвала разрешение на... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:00
2021-06-09T08:03
baltic pipe
россия
северный поток — 2
анджей дуда
балтийское море
gaz-system
pgnig
газпром
джо байден
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Польша ждет не дождется, когда наконец сможет отказаться от российского газа, но с проектом Baltic Pipe возникли трудности. Дания отозвала разрешение на строительство двухсот километров балтийского газопровода — под давлением экологов. В Варшаве считали дни до окончания контракта с "Газпромом" и теперь сильно разочарованы. Балтийская трубаХолодная зима вынудила Европу существенно нарастить закупки голубого топлива. В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа, и почти половина — российская. К апрелю подземные хранилища в Евросоюзе практически опустели. В первом квартале "Газпром" отправил туда 52,7 миллиарда кубометров — на 30 процентов больше, чем годом ранее. И вообще экспорт в период с января по май заметно увеличился: в Турцию — на 166,9 процента, в Германию — на 40, в Болгарию — на 47,8, а в Польшу — на 19,8.Поляков такое положение дел не устраивает. Отказ от российского газа — стратегическая задача Варшавы, и тут большие надежды возлагали на газопровод Baltic Pipe — к норвежским месторождениям. Меморандум об этом проекте стоимостью около 1,7 миллиарда евро Польша и Дания подписали несколько лет назад. Больше половины инвестирует польский газовый оператор Gaz-System. Запуск трубы мощностью десять миллиардов кубометров в год наметили на октябрь 2022-го. И, как уверяла польская PGNiG, долгосрочный контракт с "Газпромом" примерно на такой же объем поставок, который завершается как раз к этому времени, продлевать не придется. Чаяния не оправдалисьАльтернативный газопровод "Север — юг" смог бы транспортировать топливо и на Украину. Этот проект наряду с расширением импорта СПГ-терминалом в Свиноуйсьце (в Польше его называют энергетическим коридором "Северные ворота") избавил бы Варшаву от необходимости покупать газ у Москвы. Как отмечал президент Анджей Дуда, это важная "веха на пути" к энергетической независимости от России. Польша станет газовым хабом для региона и поможет соседям, прежде всего Украине. Однако 31 мая Дания внезапно отозвала разрешение на строительство 210 километров трубы — по экологическим соображениям. Разрешение два года назад выдало местное управление по охране окружающей среды. Но в Копенгагене сочли недостаточными меры по защите животных, обитающих в районе прокладки трубопровода: соневых, лесных мышовок и летучих мышей. Оператор датской национальной энергетической системы Energinet сообщил о приостановке строительных работ. В Gaz-System тем не менее выразили уверенность в том, что проект все равно будет реализован. Затянули петлюПольские СМИ бьют тревогу. Без Baltic Pipe Варшава так и останется "просителем" голубого топлива у России, пишет Gazeta Polska. "Немецкая сторона тоже не прочь поставить Польшу в затруднительное положение. &lt;...&gt; Все сильнее сужается российско-немецкая петля", — указывает издание. Проблемы с "Балтийским газопроводом" возникают не впервые. Так, ранее Energinet затянул укладку труб на острове Зеланд на полгода. Объяснили техническими проблемами и коронавирусом. Теперь нужны дополнительные экологические исследования. На этот раз задержка может оказаться более продолжительной. В Варшаве все же надеются на лучшее. "В интересах Республики Польша и всей Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, и мы рассчитываем на добрую волю датского правительства", — сказал заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.Не дает покояРазочаровала Варшаву и отмена американских санкций против Nord Stream 2, оператора "Северного потока — 2". Этот газопровод практически завершен. Джо Байден признал: новые ограничения бессмысленны.Ни Украина, ни Польша не могут с этим смириться. Киев призывает задействовать все законные средства для "полного и необратимого" прекращения строительства. Россия якобы пытается использовать энергетику как "инструмент гибридной войны". А это, уверяют в Киеве, "прямо угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европы".В Польше считают, что Берлин должен выплатить компенсацию. "Немцы потратили пять миллиардов евро на строительство, так что пусть они выделят еще пять на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы. Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованны", — заявил бывший министр национальной обороны страны Ян Парыс. Агентство по охране окружающей среды сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять около восьми месяцев. Значит, поляки опять пойдут к "Газпрому".
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baltic pipe, россия, северный поток — 2, анджей дуда, балтийское море, gaz-system, pgnig, газпром, джо байден, польша, варшава, экономика

Дело — труба: полякам придется снова покупать газ у России

08:00 09.06.2021 (обновлено: 08:03 09.06.2021)
 
© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Польша ждет не дождется, когда наконец сможет отказаться от российского газа, но с проектом Baltic Pipe возникли трудности. Дания отозвала разрешение на строительство двухсот километров балтийского газопровода — под давлением экологов. В Варшаве считали дни до окончания контракта с "Газпромом" и теперь сильно разочарованы.

Балтийская труба

Холодная зима вынудила Европу существенно нарастить закупки голубого топлива. В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа, и почти половина — российская. К апрелю подземные хранилища в Евросоюзе практически опустели. В первом квартале "Газпром" отправил туда 52,7 миллиарда кубометров — на 30 процентов больше, чем годом ранее. И вообще экспорт в период с января по май заметно увеличился: в Турцию — на 166,9 процента, в Германию — на 40, в Болгарию — на 47,8, а в Польшу — на 19,8.
Поляков такое положение дел не устраивает. Отказ от российского газа — стратегическая задача Варшавы, и тут большие надежды возлагали на газопровод Baltic Pipe — к норвежским месторождениям.
Меморандум об этом проекте стоимостью около 1,7 миллиарда евро Польша и Дания подписали несколько лет назад. Больше половины инвестирует польский газовый оператор Gaz-System.
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / John Randeris HansenПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / John Randeris Hansen
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Запуск трубы мощностью десять миллиардов кубометров в год наметили на октябрь 2022-го. И, как уверяла польская PGNiG, долгосрочный контракт с "Газпромом" примерно на такой же объем поставок, который завершается как раз к этому времени, продлевать не придется.

Чаяния не оправдались

Альтернативный газопровод "Север — юг" смог бы транспортировать топливо и на Украину. Этот проект наряду с расширением импорта СПГ-терминалом в Свиноуйсьце (в Польше его называют энергетическим коридором "Северные ворота") избавил бы Варшаву от необходимости покупать газ у Москвы.
Как отмечал президент Анджей Дуда, это важная "веха на пути" к энергетической независимости от России. Польша станет газовым хабом для региона и поможет соседям, прежде всего Украине.
Однако 31 мая Дания внезапно отозвала разрешение на строительство 210 километров трубы — по экологическим соображениям.
© Фото : Baltic Pipe ProjectГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Baltic Pipe Project
Газопровод Baltic Pipe
Разрешение два года назад выдало местное управление по охране окружающей среды. Но в Копенгагене сочли недостаточными меры по защите животных, обитающих в районе прокладки трубопровода: соневых, лесных мышовок и летучих мышей.
Оператор датской национальной энергетической системы Energinet сообщил о приостановке строительных работ. В Gaz-System тем не менее выразили уверенность в том, что проект все равно будет реализован.

Затянули петлю

Польские СМИ бьют тревогу. Без Baltic Pipe Варшава так и останется "просителем" голубого топлива у России, пишет Gazeta Polska.
"Немецкая сторона тоже не прочь поставить Польшу в затруднительное положение. <...> Все сильнее сужается российско-немецкая петля", — указывает издание.
Проблемы с "Балтийским газопроводом" возникают не впервые. Так, ранее Energinet затянул укладку труб на острове Зеланд на полгода. Объяснили техническими проблемами и коронавирусом. Теперь нужны дополнительные экологические исследования. На этот раз задержка может оказаться более продолжительной.
© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
В Варшаве все же надеются на лучшее. "В интересах Республики Польша и всей Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, и мы рассчитываем на добрую волю датского правительства", — сказал заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

Не дает покоя

Разочаровала Варшаву и отмена американских санкций против Nord Stream 2, оператора "Северного потока — 2". Этот газопровод практически завершен. Джо Байден признал: новые ограничения бессмысленны.
Ни Украина, ни Польша не могут с этим смириться. Киев призывает задействовать все законные средства для "полного и необратимого" прекращения строительства. Россия якобы пытается использовать энергетику как "инструмент гибридной войны". А это, уверяют в Киеве, "прямо угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европы".
В Польше считают, что Берлин должен выплатить компенсацию. "Немцы потратили пять миллиардов евро на строительство, так что пусть они выделят еще пять на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы. Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованны", — заявил бывший министр национальной обороны страны Ян Парыс.
Агентство по охране окружающей среды сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять около восьми месяцев. Значит, поляки опять пойдут к "Газпрому".
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Baltic PipeРоссияСеверный поток — 2Анджей ДудаБалтийское мореGaz-SystemPGNiGГазпромДжо БайденПольшаВаршаваЭкономика
 
 
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