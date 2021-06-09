https://ria.ru/20210609/babariko-1736309348.html

Верховный суд Белоруссии отказался изменить меру пресечения Бабарико

Верховный суд Белоруссии отказался изменить меру пресечения Бабарико - РИА Новости, 09.06.2021

Верховный суд Белоруссии отказался изменить меру пресечения Бабарико

Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-главы Белгазпромбанка и бывшего претендента в президенты страны Виктора Бабарико об... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:09

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-главы Белгазпромбанка и бывшего претендента в президенты страны Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения, передает Sputnik Беларусь.Защита Бабарико в среду попросила суд изменить ему меру пресечения, которую считает безосновательной, и отпустить его из СИЗО КГБ, пообещав, что подзащитный будет беспрекословно являться в суд."Суд в совещательной комнате принял решение отказать в удовлетворении, передает корреспондент Sputnik из зала суда", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, в среду в суде заслушивали ходатайства адвокатов. Как ожидается, в ближайшее время будет объявлен перерыв, защитники и прокуроры пойдут готовиться к прениям в суде.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях. Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20210406/babariko-1727040135.html

https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

https://ria.ru/20210406/babariko-1727027913.html

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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире