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Политологи объяснили эмоциональные заявления Пашиняна
Политологи объяснили эмоциональные заявления Пашиняна - РИА Новости, 09.06.2021
Политологи объяснили эмоциональные заявления Пашиняна
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, предпринимая импульсивные шаги и делая эмоциональные заявления на заключительном этапе предвыборной кампании,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:06
2021-06-09T13:06
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, предпринимая импульсивные шаги и делая эмоциональные заявления на заключительном этапе предвыборной кампании, чувствует потерю своих позиций, считают эксперты.Ранее Пашинян пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент, они коснутся тех сотрудников в сфере госуправления, которых он считает "троянскими конями". В среду он повторил сделанное днем ранее предложение обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.Как отметил РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин "импульсивные шаги, заявления на последнем этапе кампании в первую очередь связаны с потерей позиций"."Пашинян эмоционально реагирует на изменение расклада, все-таки он рассматривался в качестве безоговорочного лидера, а под конец кампании подрастерял свое преимущество, и это создает для него нервозную ситуацию, потому что проигрыш для него будет очень серьезным ударом по его политической силе и во многом может его поставить крест на его будущем", - указал политолог.Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Юлия Никитина считает, что перед выборами 20 июня основные политические силы, по всей видимости, исчерпали лимит рациональных аргументов. "Причем с обеих сторон, в том числе со стороны (бывшего президента Армении Роберта) Кочаряна, потому что в последнее время он в основном апеллирует к эмоциям, использует какие-то яркие образы", - сказала Никитина РИА Новости.Она отметила, что "политические оппоненты в данный момент попали в определенную психологическую ловушку, из которой сложно выйти". "Я бы не рассматривала данные заявления и события как рациональную политику, а скорее как следствие состояния армянского общества на данном этапе", - заявила политолог.Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.
https://ria.ru/20210609/uvazhenie-1736226089.html
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никол пашинян, армения, в мире

Политологи объяснили эмоциональные заявления Пашиняна

13:06 09.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, предпринимая импульсивные шаги и делая эмоциональные заявления на заключительном этапе предвыборной кампании, чувствует потерю своих позиций, считают эксперты.
Ранее Пашинян пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент, они коснутся тех сотрудников в сфере госуправления, которых он считает "троянскими конями". В среду он повторил сделанное днем ранее предложение обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.
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Как отметил РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин "импульсивные шаги, заявления на последнем этапе кампании в первую очередь связаны с потерей позиций".
"Пашинян эмоционально реагирует на изменение расклада, все-таки он рассматривался в качестве безоговорочного лидера, а под конец кампании подрастерял свое преимущество, и это создает для него нервозную ситуацию, потому что проигрыш для него будет очень серьезным ударом по его политической силе и во многом может его поставить крест на его будущем", - указал политолог.
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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Юлия Никитина считает, что перед выборами 20 июня основные политические силы, по всей видимости, исчерпали лимит рациональных аргументов. "Причем с обеих сторон, в том числе со стороны (бывшего президента Армении Роберта) Кочаряна, потому что в последнее время он в основном апеллирует к эмоциям, использует какие-то яркие образы", - сказала Никитина РИА Новости.
Она отметила, что "политические оппоненты в данный момент попали в определенную психологическую ловушку, из которой сложно выйти". "Я бы не рассматривала данные заявления и события как рациональную политику, а скорее как следствие состояния армянского общества на данном этапе", - заявила политолог.
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Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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