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Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова
Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова - РИА Новости, 09.06.2021
Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова
Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:13
2021-06-09T16:21
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москва
россия
трансфин-м
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бандорева.В то же время источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что прокуратура не намерена поддерживать это ходатайство.Это уже второе уголовное дело в его отношении: по данным следствия, он устроил махинацию при продаже железнодорожных вагонов через фирмы-"прокладки", похитив у "Трансфин-М" более миллиарда рублей.Первое дело против Зотова возбуждалось в августе 2019 года тоже по статье о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 года, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.То, первое уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы."Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит "ТФМ-Гарант" – структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.
https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html
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борис титов, москва, россия, трансфин-м, происшествия

Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова

16:13 09.06.2021 (обновлено: 16:21 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бандорева.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Зотова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
В то же время источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что прокуратура не намерена поддерживать это ходатайство.
Это уже второе уголовное дело в его отношении: по данным следствия, он устроил махинацию при продаже железнодорожных вагонов через фирмы-"прокладки", похитив у "Трансфин-М" более миллиарда рублей.
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 13:58
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Первое дело против Зотова возбуждалось в августе 2019 года тоже по статье о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 года, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.
В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.
То, первое уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы.
"Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит "ТФМ-Гарант" – структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.
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