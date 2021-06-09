https://ria.ru/20210609/arest-1736323126.html

Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова

Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова - РИА Новости, 09.06.2021

Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова

Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:13

2021-06-09T16:13

2021-06-09T16:21

борис титов

москва

россия

трансфин-м

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бандорева.В то же время источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что прокуратура не намерена поддерживать это ходатайство.Это уже второе уголовное дело в его отношении: по данным следствия, он устроил махинацию при продаже железнодорожных вагонов через фирмы-"прокладки", похитив у "Трансфин-М" более миллиарда рублей.Первое дело против Зотова возбуждалось в августе 2019 года тоже по статье о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 года, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.То, первое уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы."Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит "ТФМ-Гарант" – структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.

https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html

https://ria.ru/20210602/khabarovsk-1735183292.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, москва, россия, трансфин-м, происшествия