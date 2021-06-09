Следствие попросило арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова
16:13 09.06.2021 (обновлено: 16:21 09.06.2021)
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего гендиректора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бандорева.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Зотова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
В то же время источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что прокуратура не намерена поддерживать это ходатайство.
Это уже второе уголовное дело в его отношении: по данным следствия, он устроил махинацию при продаже железнодорожных вагонов через фирмы-"прокладки", похитив у "Трансфин-М" более миллиарда рублей.
Первое дело против Зотова возбуждалось в августе 2019 года тоже по статье о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 года, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.
В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.
То, первое уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы.
"Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит "ТФМ-Гарант" – структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.