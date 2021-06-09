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Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет сверхдержавных амбиций и желания распространить на всю планету свою повестку. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:50

2021-06-09T09:50

2021-06-09T09:57

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет сверхдержавных амбиций и желания распространить на всю планету свою повестку."У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - сказал Лавров на "Примаковских чтениях".Он подчеркнул, что нынешнее мироустройство является суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Россия будет возражать против тех, кто хочет подвергнуть сомнению итоги этой войны."Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории", - добавил министр.

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