Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, передает портал издания Exit news.
"Сто пять из 140 депутатов проголосовали в среду за отставку Меты, семь проголосовали против, трое воздержались. Это первый случай в Албании, когда президента смещает парламент. Конституционный суд скажет решающее слово в утверждении или отклонении сегодняшнего решения парламента", - говорится в сообщении.
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Противоречия между президентом Албании и главой правительства Эди Рамой обострились накануне прошедших 25 апреля парламентских выборов, сопровождавшихся нарушениями и столкновениями сторонников разных партий. Мета публично и остро критиковал Раму, упрекая его в использовании административного ресурса и давлении на избирателей. По результатам голосования правящая с 2013 года Социалистическая партия премьера получила большинство из 140 мест в заксобрании. В среду правящее большинство Рамы провело в повестку голосование о доверии президенту, которого он обвинил в нарушении конституции.
Пятидесятидвухлетний Мета является опытным политиком. В 1999 году он возглавил правительство Албании, затем был главой МИД и председателем парламента. Должность президента получил в июле 2017 года. Для его отставки, согласно конституции Албании, правящему большинству потребуется 94 голоса парламентариев, которых у них пока нет. Если необходимое число депутатов выразит недоверие Мете, окончательное решение остается за Конституционным судом.