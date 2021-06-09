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Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту - РИА Новости, 09.06.2021
Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, передает портал издания Exit news. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:08
2021-06-09T17:08
илир мета
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БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, передает портал издания Exit news."Сто пять из 140 депутатов проголосовали в среду за отставку Меты, семь проголосовали против, трое воздержались. Это первый случай в Албании, когда президента смещает парламент. Конституционный суд скажет решающее слово в утверждении или отклонении сегодняшнего решения парламента", - говорится в сообщении.Противоречия между президентом Албании и главой правительства Эди Рамой обострились накануне прошедших 25 апреля парламентских выборов, сопровождавшихся нарушениями и столкновениями сторонников разных партий. Мета публично и остро критиковал Раму, упрекая его в использовании административного ресурса и давлении на избирателей. По результатам голосования правящая с 2013 года Социалистическая партия премьера получила большинство из 140 мест в заксобрании. В среду правящее большинство Рамы провело в повестку голосование о доверии президенту, которого он обвинил в нарушении конституции.Пятидесятидвухлетний Мета является опытным политиком. В 1999 году он возглавил правительство Албании, затем был главой МИД и председателем парламента. Должность президента получил в июле 2017 года. Для его отставки, согласно конституции Албании, правящему большинству потребуется 94 голоса парламентариев, которых у них пока нет. Если необходимое число депутатов выразит недоверие Мете, окончательное решение остается за Конституционным судом.
https://ria.ru/20210427/albaniya-1730159954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/albaniya-1601442161.html
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илир мета, эди рама, албания, в мире

Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту

17:08 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Албании Илир Мета
Президент Албании Илир Мета - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, передает портал издания Exit news.
"Сто пять из 140 депутатов проголосовали в среду за отставку Меты, семь проголосовали против, трое воздержались. Это первый случай в Албании, когда президента смещает парламент. Конституционный суд скажет решающее слово в утверждении или отклонении сегодняшнего решения парламента", - говорится в сообщении.
Лидер Социалистической партии Албании Эди Рама в Тиране - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 15:23
В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании
Противоречия между президентом Албании и главой правительства Эди Рамой обострились накануне прошедших 25 апреля парламентских выборов, сопровождавшихся нарушениями и столкновениями сторонников разных партий. Мета публично и остро критиковал Раму, упрекая его в использовании административного ресурса и давлении на избирателей. По результатам голосования правящая с 2013 года Социалистическая партия премьера получила большинство из 140 мест в заксобрании. В среду правящее большинство Рамы провело в повестку голосование о доверии президенту, которого он обвинил в нарушении конституции.
Пятидесятидвухлетний Мета является опытным политиком. В 1999 году он возглавил правительство Албании, затем был главой МИД и председателем парламента. Должность президента получил в июле 2017 года. Для его отставки, согласно конституции Албании, правящему большинству потребуется 94 голоса парламентариев, которых у них пока нет. Если необходимое число депутатов выразит недоверие Мете, окончательное решение остается за Конституционным судом.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Илир МетаЭди РамаАлбанияВ мире
 
 
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