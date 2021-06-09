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В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов - РИА Новости, 09.06.2021
В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:22
2021-06-09T13:44
адлер
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали.Инцидент произошел около 10 утра на улице Просвещения в Адлере: 60-летний мужчина открыл стрельбу во время переселения жителей из многоквартирного дома. Раненые скончались на месте. Еще один человек пострадал, его жизнь вне опасности.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.В администрации города рассказали, что людей выселяли из самостроя, где два года назад произошел пожар, жертвами которого стали 11 человек.
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адлер, краснодарский край, происшествия

В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

13:22 09.06.2021 (обновлено: 13:44 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали.
Инцидент произошел около 10 утра на улице Просвещения в Адлере: 60-летний мужчина открыл стрельбу во время переселения жителей из многоквартирного дома. Раненые скончались на месте. Еще один человек пострадал, его жизнь вне опасности.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.
В администрации города рассказали, что людей выселяли из самостроя, где два года назад произошел пожар, жертвами которого стали 11 человек.
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