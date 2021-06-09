https://ria.ru/20210609/adler-1736284601.html

В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов - РИА Новости, 09.06.2021

В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:22

2021-06-09T13:22

2021-06-09T13:44

адлер

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали.Инцидент произошел около 10 утра на улице Просвещения в Адлере: 60-летний мужчина открыл стрельбу во время переселения жителей из многоквартирного дома. Раненые скончались на месте. Еще один человек пострадал, его жизнь вне опасности.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.В администрации города рассказали, что людей выселяли из самостроя, где два года назад произошел пожар, жертвами которого стали 11 человек.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

адлер

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, краснодарский край, происшествия