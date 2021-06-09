https://ria.ru/20210609/adler-1736284601.html
В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов - РИА Новости, 09.06.2021
В Адлере задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:22
2021-06-09T13:22
2021-06-09T13:44
адлер
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736282353_0:146:1747:1129_1920x0_80_0_0_73d5c9fe838152d71a616bacf4d7b202.jpg
КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. В Сочи убили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали.Инцидент произошел около 10 утра на улице Просвещения в Адлере: 60-летний мужчина открыл стрельбу во время переселения жителей из многоквартирного дома. Раненые скончались на месте. Еще один человек пострадал, его жизнь вне опасности.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.В администрации города рассказали, что людей выселяли из самостроя, где два года назад произошел пожар, жертвами которого стали 11 человек.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html
адлер
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736282353_149:111:1525:1143_1920x0_80_0_0_4187a33ec075d24783601cbba20b45f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адлер, краснодарский край, происшествия