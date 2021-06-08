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ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению

ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению - РИА Новости, 08.06.2021

ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению

Рост трафика в приложении для знакомств Tinder в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021) составил 10% по сравнению с... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:07

2021-06-08T07:07

2021-06-08T07:07

петербургский международный экономический форум

яндекс.музыка

петербургский международный экономический форум (фонд)

viber

telegram (приложение)

билайн

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рост трафика в приложении для знакомств Tinder в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021) составил 10% по сравнению с аналогичным периодом за неделю до проведения мероприятия, показало исследование сотового оператора "Вымпелком" (Торговая марка "Билайн"), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных "Билайн.Аналитика", которая выяснила, как изменилось цифровое потребление в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ. Для сравнения были выбраны дни проведения ПМЭФ (2-5 июня) и аналогичный период за неделю до мероприятия."Общий трафик на мессенджеры вырос примерно на 3%. Например, Telegram использовали на 6% больше, WhatsApp - на 4%, почти на 50% вырос трафик ICQ, Viber - на 18%. Кроме того, зафиксирован 10% рост трафика в приложении для знакомств Tinder", - говорится в исследовании.Трафик в Facebook во время ПМЭФ увеличился на 5%, "ВКонтакте" - на 2%, а вот мессенджером Facebook стали пользоваться на 11% активнее, чем за неделю до форума. Видеозвонки через Facetime стали популярнее на 6%, через WhatsApp и Viber звонили на 4% больше. Использование почтовых сервисов во время форума было более интенсивным: сервисом Outlook пользовались на 15% больше, почтой Hotmail - на 6%.Использование стриминговых сервисов для просмотра видео и прослушивания музыки также было более интенсивным, чем за неделю до проведения форума. "Популярный сервис для видеостриминга Twitch во время ПМЭФ использовался больше на 19%, музыкальный сервис Spotify - на 10%, Apple Music - на 8%, YouTube Music - на 11%, а трафик в "Яндекс Музыке" увеличился на 9%", - резюмировали авторы исследования.Вместе с тем, играть в мобильные игры в среднем стали меньше на 13%.

https://ria.ru/20201110/tinder-1583996428.html

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яндекс.музыка, петербургский международный экономический форум (фонд), viber, telegram (приложение), билайн, санкт-петербург, технологии, общество