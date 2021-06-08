https://ria.ru/20210608/zelenskiy-1736203428.html
МИД обвинил Зеленского в саботаже Минских соглашений
МИД обвинил Зеленского в саботаже Минских соглашений - РИА Новости, 08.06.2021
МИД обвинил Зеленского в саботаже Минских соглашений
Изменение места переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе, которого добивается Украина, никак не отразится на нежелании Киева выполнять минские РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:06
2021-06-08T19:06
2021-06-08T19:27
владимир зеленский
александр грушко
киев
украина
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россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Изменение места переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе, которого добивается Украина, никак не отразится на нежелании Киева выполнять минские соглашения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Российская сторона смотрит на это с позиции существа: куда ни пересаживай, к чему стремится украинская администрация, если они не готовы выполнять минские соглашения, то от того, где ведутся переговоры, на этот счет ситуация не изменится", - сказал Грушко журналистам.По его словам, главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский и его аппарат саботируют выполнение минских соглашений."Всеми силами. Стремясь сохранить санкции, которые были введены западом против России", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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владимир зеленский, александр грушко, киев, украина, в мире, россия