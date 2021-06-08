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Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 08.06.2021
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение можно увидеть в Якутии, Магаданской области и на Чукотке 10 июня. Последний раз это астрономическое явление наблюдали в России РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:15
2021-06-08T10:15
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космос
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Кольцеобразное солнечное затмение можно увидеть в Якутии, Магаданской области и на Чукотке 10 июня. Последний раз это астрономическое явление наблюдали в России 50 лет назад. Жителям остальных регионов (за исключением Камчатки, Приморья, Сахалинской области и Кавказа) придется довольствоваться лишь частным затмением. Чем отличается кольцеобразное затмение и куда лучше поехать, чтобы им полюбоваться, — в инфографике Ria.ru.
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земля, луна, солнце, астрономия, инфографика, россия, республика саха (якутия), космос, солнечное затмение, наука

Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение

10:15 08.06.2021
 
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Кольцеобразное солнечное затмение можно увидеть в Якутии, Магаданской области и на Чукотке 10 июня. Последний раз это астрономическое явление наблюдали в России 50 лет назад. Жителям остальных регионов (за исключением Камчатки, Приморья, Сахалинской области и Кавказа) придется довольствоваться лишь частным затмением. Чем отличается кольцеобразное затмение и куда лучше поехать, чтобы им полюбоваться, — в инфографике Ria.ru.
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