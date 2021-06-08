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В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте"
В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте" - РИА Новости, 08.06.2021
В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте"
Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводят в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:45
2021-06-08T13:03
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МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводят в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны.Эта правовая норма содержится в законе "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Мера затронет тех, кто уклоняется от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, а также от уплаты страховых взносов.Отмечается, что ужесточение инициировал Комитет госконтроля. Такие изменения объяснили недостаточностью существующего административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением.В комитете добавили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.Еще одно обязательное условие — доказанный факт умышленного неначисления взносов.Должностные лица, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в Фонд социальной защиты населения, будут нести административную ответственность.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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белоруссия, в мире

В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте"

10:45 08.06.2021 (обновлено: 13:03 08.06.2021)
 
© Fotolia / oldbunyipКоррупция
Коррупция - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Fotolia / oldbunyip
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МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводят в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны.
Эта правовая норма содержится в законе "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Мера затронет тех, кто уклоняется от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, а также от уплаты страховых взносов.
Отмечается, что ужесточение инициировал Комитет госконтроля. Такие изменения объяснили недостаточностью существующего административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением.

"Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам — начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат", — подчеркнули в ведомстве.

В комитете добавили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.
Еще одно обязательное условие — доказанный факт умышленного неначисления взносов.
Должностные лица, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в Фонд социальной защиты населения, будут нести административную ответственность.
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