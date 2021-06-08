https://ria.ru/20210608/zarplata-1736099760.html

В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте"

В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте" - РИА Новости, 08.06.2021

В Белоруссии вводят уголовную ответственность за зарплаты "в конверте"

Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводят в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:45

2021-06-08T10:45

2021-06-08T13:03

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/98144/92/981449281_0:116:2223:1366_1920x0_80_0_0_b70bcf39461023963a6eb753325acd52.jpg

МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводят в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны.Эта правовая норма содержится в законе "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Мера затронет тех, кто уклоняется от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, а также от уплаты страховых взносов.Отмечается, что ужесточение инициировал Комитет госконтроля. Такие изменения объяснили недостаточностью существующего административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением.В комитете добавили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.Еще одно обязательное условие — доказанный факт умышленного неначисления взносов.Должностные лица, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в Фонд социальной защиты населения, будут нести административную ответственность.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://realty.ria.ru/20210520/stroiteli-1733112973.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире