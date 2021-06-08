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Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке - РИА Новости, 08.06.2021
Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
Аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями с удаленной работой в июне, такие специалисты могут зарабатывать до... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:30
2021-06-08T07:30
удаленная работа
россия
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями с удаленной работой в июне, такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Работа.ру", поделившийся статистикой с РИА Новости.Аналитик должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С: Предприятие, знать внутренние механизмы платформы, иметь завершенные проекты с глубокой модификацией стандартного функционала 1С."Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS", - отмечают в "Работа.ру".Руководитель отдела интернет-маркетинга должен иметь не менее 3 лет опыта. От кандидата ждут кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владение копирайтингом, знание основ дизайна, понимание принципов работы контекста и таргетинга. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.От 250 тысяч рублей может зарабатывать HR-директор. Требуется высшее образование в сфере и опыт работы от полугода. Зарплату от 180 тысяч предлагают менеджеру по работе с клиентами в типографской компании. От соискателя требуется опыт работы от года в аналогичной или смежной сфере.До 180 тысяч может получать разработчик полного стека. Среди требований работодателя опыт работы с JavaScript более трёх лет, знание принципов проверки кода, навык программирования на Node.js и React.Также в список самых высокооплачиваемых вакансий июня вошёл специалист по контекстной рекламе. Ему готовы предложить до 150 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать сервисы Key Collector, Яндекс Wordstat, Google AdWords Editor, уметь пользоваться системами аналитики и понимать принципы работы контекстной рекламы. Дополнительным преимуществом будет знание Photoshop и понимание UI/UX слоев сайта.
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Новости
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РИА Новости
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353
60
удаленная работа, россия, общество

Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке

07:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями с удаленной работой в июне, такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Работа.ру", поделившийся статистикой с РИА Новости.
Аналитик должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе : Предприятие, знать внутренние механизмы платформы, иметь завершенные проекты с глубокой модификацией стандартного функционала 1С.
"Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS", - отмечают в "Работа.ру".
Руководитель отдела интернет-маркетинга должен иметь не менее 3 лет опыта. От кандидата ждут кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владение копирайтингом, знание основ дизайна, понимание принципов работы контекста и таргетинга. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
06:30
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
От 250 тысяч рублей может зарабатывать HR-директор. Требуется высшее образование в сфере и опыт работы от полугода. Зарплату от 180 тысяч предлагают менеджеру по работе с клиентами в типографской компании. От соискателя требуется опыт работы от года в аналогичной или смежной сфере.
До 180 тысяч может получать разработчик полного стека. Среди требований работодателя опыт работы с JavaScript более трёх лет, знание принципов проверки кода, навык программирования на Node.js и React.
Также в список самых высокооплачиваемых вакансий июня вошёл специалист по контекстной рекламе. Ему готовы предложить до 150 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать сервисы Key Collector, Яндекс Wordstat, Google AdWords Editor, уметь пользоваться системами аналитики и понимать принципы работы контекстной рекламы. Дополнительным преимуществом будет знание Photoshop и понимание UI/UX слоев сайта.
 
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