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CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и помощника Зеленского
CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и помощника Зеленского - РИА Новости, 08.06.2021
CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и помощника Зеленского
Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году был советником президента США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T05:51
2021-06-08T05:51
руди джулиани
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году был советником президента США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, чтобы Владимир Зеленский объявил о расследовании коррупции с участием тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена, следует из утекшей в СМИ аудиозаписи разговора.Телеканал CNN сообщает, что ознакомился с неизвестным широкой публике аудио, якобы демонстрирующем, что Джулиани, на протяжении многих лет бывший советником Трампа, "жестко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать неподтвержденные фактами сговоры с участием Байдена".В сообщении говорится, что информация о телефонном разговоре Джулиани и Ермака и частичная стенограмма были опубликованы в СМИ в феврале и апреле, а теперь журналисты ознакомились с 40-минутной записью.Как утверждает телеканал, звонок начался с того, что Джулиани объяснил несколько запутанных теорий заговора правых о дипломатических сделках Байдена на Украине и предполагаемом вмешательстве Украины в выборы 2016 года в США. Упомянутый в качестве одного из участников разговора американский дипломат Курт Волкер, как указывает CNN, изначально был осведомлен, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", а Джулиани ссылался на некоего надежного международного следователя.Телеканал напоминает, что разговор предшествовал звонку Трампа Зеленскому, и обе беседы позже стали центральной частью первой попытки объявить Трампу импичмент, в рамках которой его обвиняли в желании получить от Украины помощь в процессе избирательной кампании."Все что нам нужно от президента (Зеленского), чтобы он сказал: "Я собираюсь назначить честного прокурора, он будет расследовать и откопает доказательства, существующие, и любые другие о вмешательстве в выборы 2016 года". А потом с темой о Байдене можно заканчивать", - сказал Джулиани, по сообщению телеканала.В конце разговора Ермак поддался собеседнику. "Я уверен, что Зеленский так скажет", - сказал он.Телеканал отмечает, что подразумевался ответ на просьбы Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследование во время разговора с Трампом, который тогда планировался. Через несколько дней Трамп и Зеленский действительно разговаривали по телефону, и как отмечает телеканал, согласно опубликованной Белым домом стенограмме, Трамп высказал Зеленскому некоторые из тех теорий, о которых Джулиани упоминал в разговоре с Ермаком.Сообщение CNN появилось на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора Байдена и Зеленского.
https://ria.ru/20210113/vybory-1592939393.html
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руди джулиани, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и помощника Зеленского

05:51 08.06.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году был советником президента США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, чтобы Владимир Зеленский объявил о расследовании коррупции с участием тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена, следует из утекшей в СМИ аудиозаписи разговора.
Телеканал CNN сообщает, что ознакомился с неизвестным широкой публике аудио, якобы демонстрирующем, что Джулиани, на протяжении многих лет бывший советником Трампа, "жестко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать неподтвержденные фактами сговоры с участием Байдена".
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В сообщении говорится, что информация о телефонном разговоре Джулиани и Ермака и частичная стенограмма были опубликованы в СМИ в феврале и апреле, а теперь журналисты ознакомились с 40-минутной записью.
Как утверждает телеканал, звонок начался с того, что Джулиани объяснил несколько запутанных теорий заговора правых о дипломатических сделках Байдена на Украине и предполагаемом вмешательстве Украины в выборы 2016 года в США. Упомянутый в качестве одного из участников разговора американский дипломат Курт Волкер, как указывает CNN, изначально был осведомлен, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", а Джулиани ссылался на некоего надежного международного следователя.
Телеканал напоминает, что разговор предшествовал звонку Трампа Зеленскому, и обе беседы позже стали центральной частью первой попытки объявить Трампу импичмент, в рамках которой его обвиняли в желании получить от Украины помощь в процессе избирательной кампании.
"Все что нам нужно от президента (Зеленского), чтобы он сказал: "Я собираюсь назначить честного прокурора, он будет расследовать и откопает доказательства, существующие, и любые другие о вмешательстве в выборы 2016 года". А потом с темой о Байдене можно заканчивать", - сказал Джулиани, по сообщению телеканала.
В конце разговора Ермак поддался собеседнику. "Я уверен, что Зеленский так скажет", - сказал он.
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Телеканал отмечает, что подразумевался ответ на просьбы Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследование во время разговора с Трампом, который тогда планировался. Через несколько дней Трамп и Зеленский действительно разговаривали по телефону, и как отмечает телеканал, согласно опубликованной Белым домом стенограмме, Трамп высказал Зеленскому некоторые из тех теорий, о которых Джулиани упоминал в разговоре с Ермаком.
Сообщение CNN появилось на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора Байдена и Зеленского.
 
Руди ДжулианиВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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