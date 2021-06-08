https://ria.ru/20210608/zapad-1736205206.html

МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада - РИА Новости, 08.06.2021

МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:20

2021-06-08T19:20

2021-06-08T19:20

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", - заявил Грушко журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20210602/razryv-1735264459.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, в мире