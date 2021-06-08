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МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада
МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада - РИА Новости, 08.06.2021
МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада
Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:20
2021-06-08T19:20
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", - заявил Грушко журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, в мире

МИД пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

19:20 08.06.2021
 
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", - заявил Грушко журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоВ мире
 
 
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