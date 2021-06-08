https://ria.ru/20210608/zakaz-1736161385.html
В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева
В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева - РИА Новости, 08.06.2021
В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:45
2021-06-08T15:45
2021-06-08T17:02
ольга кобцева
виктор медведчук
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:230:3002:1918_1920x0_80_0_0_8d524e112123aa22362f0c69c2687374.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева назвала отрывки записей ее переговоров с Виктором Медведчуком, который был в тот момент представителем Украины на минских переговорах, политическим заказом Киева.Ранее издание Bihus.info, позиционирующее себя как команду журналистских расследований, опубликовало якобы телефонные разговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не способствовал процессу. По их данным, в 2014 году — до подключения Медведчука к переговорам — из Донбасса удалось вернуть полторы тысячи пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука — столько же."Запись выложенного разговора — это вырванные из диалога фразы, выгодные нынешнему руководству Украины. Я расцениваю это как политический заказ. Господин Медведчук в свое время был участником переговорного процесса. Он отвечал за вопрос обмена, освобождение людей. Какова была цель выложить запись Кобцевой с Медведчуком? Вы хотели дискредитировать Кобцеву, вы хотели дискредитировать Медведчука", — заявила Кобцева РИА Новости.Она подтвердила, что разговаривала с лидером "Оппозиционной платформы" и другими участниками "минского формата"."Это моя работа — вести диалог с представителями Украины, которые уполномочены вести переговоры в минском переговорном процессе", — добавила она.Представитель ЛНР подчеркнула, что никаких контактов с людьми, не имеющими отношения к этому формату, не было и нет.Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.
https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html
https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html
https://ria.ru/20210608/proslushka-1736121522.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4e01f62e65f44113033b4f658d59237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга кобцева, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева
назвала отрывки записей ее переговоров с Виктором Медведчуком
, который был в тот момент представителем Украины на минских переговорах, политическим заказом Киева.
Ранее издание Bihus.info, позиционирующее себя как команду журналистских расследований, опубликовало якобы телефонные разговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не способствовал процессу. По их данным, в 2014 году — до подключения Медведчука к переговорам — из Донбасса удалось вернуть полторы тысячи пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука — столько же.
"Запись выложенного разговора — это вырванные из диалога фразы, выгодные нынешнему руководству Украины. Я расцениваю это как политический заказ. Господин Медведчук в свое время был участником переговорного процесса. Он отвечал за вопрос обмена, освобождение людей. Какова была цель выложить запись Кобцевой с Медведчуком? Вы хотели дискредитировать Кобцеву, вы хотели дискредитировать Медведчука", — заявила Кобцева РИА Новости.
Она подтвердила, что разговаривала с лидером "Оппозиционной платформы" и другими участниками "минского формата".
"Это моя работа — вести диалог с представителями Украины, которые уполномочены вести переговоры в минском переговорном процессе", — добавила она.
Представитель ЛНР
подчеркнула, что никаких контактов с людьми, не имеющими отношения к этому формату, не было и нет.
Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака
передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ
. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.
Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.
Президент России Владимир Путин
, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе
и добрососедские отношения с Москвой
.