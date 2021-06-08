https://ria.ru/20210608/zakaz-1736161385.html

В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева

В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева - РИА Новости, 08.06.2021

В ЛНР назвали "прослушки Медведчука" политическим заказом Киева

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:45

2021-06-08T15:45

2021-06-08T17:02

ольга кобцева

виктор медведчук

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева назвала отрывки записей ее переговоров с Виктором Медведчуком, который был в тот момент представителем Украины на минских переговорах, политическим заказом Киева.Ранее издание Bihus.info, позиционирующее себя как команду журналистских расследований, опубликовало якобы телефонные разговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не способствовал процессу. По их данным, в 2014 году — до подключения Медведчука к переговорам — из Донбасса удалось вернуть полторы тысячи пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука — столько же."Запись выложенного разговора — это вырванные из диалога фразы, выгодные нынешнему руководству Украины. Я расцениваю это как политический заказ. Господин Медведчук в свое время был участником переговорного процесса. Он отвечал за вопрос обмена, освобождение людей. Какова была цель выложить запись Кобцевой с Медведчуком? Вы хотели дискредитировать Кобцеву, вы хотели дискредитировать Медведчука", — заявила Кобцева РИА Новости.Она подтвердила, что разговаривала с лидером "Оппозиционной платформы" и другими участниками "минского формата"."Это моя работа — вести диалог с представителями Украины, которые уполномочены вести переговоры в минском переговорном процессе", — добавила она.Представитель ЛНР подчеркнула, что никаких контактов с людьми, не имеющими отношения к этому формату, не было и нет.Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.

https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html

https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html

https://ria.ru/20210608/proslushka-1736121522.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ольга кобцева, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире