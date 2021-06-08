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В Симферополе снесли забор "психбольницы" из фильма "Кавказская пленница"

В Симферополе снесли забор "психбольницы" из фильма "Кавказская пленница" - РИА Новости, 08.06.2021

В Симферополе снесли забор "психбольницы" из фильма "Кавказская пленница"

В Симферополе демонтировали знаменитый забор, на фоне которого в 1966 году снимали побег Шурика из психбольницы в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница",... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:37

2021-06-08T17:37

2021-06-08T17:37

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Симферополе демонтировали знаменитый забор, на фоне которого в 1966 году снимали побег Шурика из психбольницы в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница", сообщает "Крыминформ". Забор располагался на улице Войкова, раньше он огораживал консервный завод имени 1 мая. По информации агентства, сейчас рабочие расчищают и готовят территорию предприятия, как полагают СМИ и жители, под новое строительство. Кто распорядился демонтировать сооружение, а также что будет на его месте, пока не сообщают. Однако соседний забор, на котором в 2019 году художники создали граффити с сюжетами из классической картины, не тронули. Экскурсовод Вячеслав Хачатурян рассказал корреспонденту РИА Новости, что "Кавказскую пленницу" снимали преимущественно в Алуште и ее ближайших окрестностях. Некоторые сцены создавали в Бахчисарайском районе, Симферополе, а также около гор Ай-Петри и Демерджи. "Например, первые кадры появления Нины (Наталья Варлей) в кадре снимали в Алуште, переулок Крапивного, 5. В этом доме до сих пор живут люди. Недалеко от него находится знаменитая лестница, по которой спускалась главная героиня, и очаровала товарища Сахарова (Владимир Этуш), — прокомментировал Хачатурян. — Примерно в том же месте создали еще один известный эпизод, когда герой Фрунзика Мкртчяна загонял баранов и напевал "Эге-гей хали-гали".

https://ria.ru/20200917/protesty-1577375518.html

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ай-петри, кино и сериалы, новости культуры, симферополь