США вернули $2,3 миллиона из выкупа Colonial Pipeline вымогателям
00:12 08.06.2021 (обновлено: 05:18 08.06.2021)
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в криптовалюте из-за атаки на Colonial Pipeline, сообщило ФБР в понедельник.
Глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт ранее заявлял, что компания выплатила вымогателям 4,4 миллиона долларов в криптовалюте.
"Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям", - написало ФБР в своем Twitter. В сообщении уточняется, что власти изъяли 63,7 биткоина, которые, предположительно являются частью выкупа, переданного вымогателям группировки DarkSide в ходе атаки на Colonial Pipeline 8 мая.
Ранее в понедельник представители минюста США заявили, что смогли обнаружить и вернуть большую часть суммы, которую оператор нефтепровода Colonial Pipeline заплатил хакерам. Сообщалось, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.
В США в последнее время были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом не исключил, что хакеры могли быть из России, хотя Москву в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.