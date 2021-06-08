https://ria.ru/20210608/vykup-1736073695.html

США вернули $2,3 миллиона из выкупа Colonial Pipeline вымогателям

США вернули $2,3 миллиона из выкупа Colonial Pipeline вымогателям - РИА Новости, 08.06.2021

США вернули $2,3 миллиона из выкупа Colonial Pipeline вымогателям

Властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в криптовалюте из-за атаки на Colonial Pipeline, сообщило ФБР в понедельник. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T00:12

2021-06-08T00:12

2021-06-08T05:18

colonial pipeline

фбр

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_0:207:3128:1966_1920x0_80_0_0_4c947c5ac56a3f2a71324c5c62faa844.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в криптовалюте из-за атаки на Colonial Pipeline, сообщило ФБР в понедельник.Глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт ранее заявлял, что компания выплатила вымогателям 4,4 миллиона долларов в криптовалюте."Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям", - написало ФБР в своем Twitter. В сообщении уточняется, что власти изъяли 63,7 биткоина, которые, предположительно являются частью выкупа, переданного вымогателям группировки DarkSide в ходе атаки на Colonial Pipeline 8 мая.Ранее в понедельник представители минюста США заявили, что смогли обнаружить и вернуть большую часть суммы, которую оператор нефтепровода Colonial Pipeline заплатил хакерам. Сообщалось, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.В США в последнее время были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом не исключил, что хакеры могли быть из России, хотя Москву в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

colonial pipeline, фбр, джо байден, владимир путин, сша, в мире