https://ria.ru/20210608/vykhodnye-1736105648.html
Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом
Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом - РИА Новости, 08.06.2021
Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом
Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:22
2021-06-08T11:22
2021-06-08T11:54
россия
день россии
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732208581_0:387:2951:2047_1920x0_80_0_0_f85e13bd97aaeec883f9c3a4e032368b.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.Это связано с Днем России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.Предыдущие аналогичные "каникулы" были весной. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.Такое решение глава государства принял для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732208581_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_b006adf42962fe320820ff5b7550e146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество