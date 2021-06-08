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Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом
Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом - РИА Новости, 08.06.2021
Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом
Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:22
2021-06-08T11:54
россия
день россии
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.Это связано с Днем России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.Предыдущие аналогичные "каникулы" были весной. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.Такое решение глава государства принял для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
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россия, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом

11:22 08.06.2021 (обновлено: 11:54 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.
Это связано с Днем России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.
"Таким образом, россиян ожидают длинные выходные", — добавили в ведомстве.
Предыдущие аналогичные "каникулы" были весной. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.
Такое решение глава государства принял для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
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