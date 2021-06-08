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Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом

Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом - РИА Новости, 08.06.2021

Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом

Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:22

2021-06-08T11:22

2021-06-08T11:54

россия

день россии

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.Это связано с Днем России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.Предыдущие аналогичные "каникулы" были весной. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.Такое решение глава государства принял для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество